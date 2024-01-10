Зеленский выдвинул требование НАТО

Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления Украины

10 января 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский потребовал у НАТО усилить ПВО Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский потребовал конкретных шагов в вопросе вступления Киева в НАТО. Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, которая проходит в Вильнюсе. «Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — заявил Зеленский. Трансляция заседания проходит у него в соцсетях. Он также потребовал усиление систем противовоздушной обороны для своей страны. Зеленский уже не первый раз требует НАТО принять Украину в альянс. Так, в июле 2023 года резкие заявления украинского лидера возмутили союзников Киева. Тогда главе государства предложили «остыть», напоминает «Царьград».

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал конкретных шагов в вопросе вступления Киева в НАТО. Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, которая проходит в Вильнюсе. «Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — заявил Зеленский. Трансляция заседания проходит у него в соцсетях. Он также потребовал усиление систем противовоздушной обороны для своей страны. Зеленский уже не первый раз требует НАТО принять Украину в альянс. Так, в июле 2023 года резкие заявления украинского лидера возмутили союзников Киева. Тогда главе государства предложили «остыть», напоминает «Царьград».