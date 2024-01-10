Зеленский выдвинул требование НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал конкретных шагов в вопросе вступления Киева в НАТО. Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, которая проходит в Вильнюсе.
«Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — заявил Зеленский. Трансляция заседания проходит у него в соцсетях. Он также потребовал усиление систем противовоздушной обороны для своей страны.
Зеленский уже не первый раз требует НАТО принять Украину в альянс. Так, в июле 2023 года резкие заявления украинского лидера возмутили союзников Киева. Тогда главе государства предложили «остыть», напоминает «Царьград».
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