Зеленский выдвинул требование НАТО

Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления Украины
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский потребовал у НАТО усилить ПВО Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал конкретных шагов в вопросе вступления Киева в НАТО. Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, которая проходит в Вильнюсе.

«Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — заявил Зеленский. Трансляция заседания проходит у него в соцсетях. Он также потребовал усиление систем противовоздушной обороны для своей страны.

Зеленский уже не первый раз требует НАТО принять Украину в альянс. Так, в июле 2023 года резкие заявления украинского лидера возмутили союзников Киева. Тогда главе государства предложили «остыть», напоминает «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал конкретных шагов в вопросе вступления Киева в НАТО. Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, которая проходит в Вильнюсе. «Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — заявил Зеленский. Трансляция заседания проходит у него в соцсетях. Он также потребовал усиление систем противовоздушной обороны для своей страны. Зеленский уже не первый раз требует НАТО принять Украину в альянс. Так, в июле 2023 года резкие заявления украинского лидера возмутили союзников Киева. Тогда главе государства предложили «остыть», напоминает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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