Пермский чиновник перестал носить шапку, за которую его травили

Руководитель аппарата мэрии Перми Александр Молоковских отказался отношения шапки с флагом Норвегии. Ранее пермских бойцов СВО возмутило то, что городской чиновник носит шапку с флагом недружественной страны.
«Александр Молоковских публично выразил сожаление, что был неосмотрителен. Он признался, что шапку купил давно, а на ее логотип не обращал внимания. Также Молоковских добавил, что исключил данную вещь из своего гардероба», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.
Посты о том, что российский чиновник не может носить шапку с норвежским флагом вышли в telegram-каналах «Дядя Слава» и «КомиссарЪ». Позже в защиту Молоковских выступили ветераны СВО, которые также опубликовали пост в telegram-канале «Прикамские витязи».
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