Пермский чиновник перестал носить шапку, за которую его травили

Чиновник пермской мэрии Молоковских отказался от шапки с флагом Норвегии

10 января 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

На логотипе шапки изображен флаг Норвегии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Руководитель аппарата мэрии Перми Александр Молоковских отказался отношения шапки с флагом Норвегии. Ранее пермских бойцов СВО возмутило то, что городской чиновник носит шапку с флагом недружественной страны. «Александр Молоковских публично выразил сожаление, что был неосмотрителен. Он признался, что шапку купил давно, а на ее логотип не обращал внимания. Также Молоковских добавил, что исключил данную вещь из своего гардероба», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию. Посты о том, что российский чиновник не может носить шапку с норвежским флагом вышли в telegram-каналах «Дядя Слава» и «КомиссарЪ». Позже в защиту Молоковских выступили ветераны СВО, которые также опубликовали пост в telegram-канале «Прикамские витязи».

Руководитель аппарата мэрии Перми Александр Молоковских отказался отношения шапки с флагом Норвегии. Ранее пермских бойцов СВО возмутило то, что городской чиновник носит шапку с флагом недружественной страны. «Александр Молоковских публично выразил сожаление, что был неосмотрителен. Он признался, что шапку купил давно, а на ее логотип не обращал внимания. Также Молоковских добавил, что исключил данную вещь из своего гардероба», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию. Посты о том, что российский чиновник не может носить шапку с норвежским флагом вышли в telegram-каналах «Дядя Слава» и «КомиссарЪ». Позже в защиту Молоковских выступили ветераны СВО, которые также опубликовали пост в telegram-канале «Прикамские витязи».