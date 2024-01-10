Пермский чиновник перестал носить шапку, за которую его травили

Чиновник пермской мэрии Молоковских отказался от шапки с флагом Норвегии
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин. Архив, флаг норвегии
На логотипе шапки изображен флаг Норвегии Фото:

Руководитель аппарата мэрии Перми Александр Молоковских отказался отношения шапки с флагом Норвегии. Ранее пермских бойцов СВО возмутило то, что городской чиновник носит шапку с флагом недружественной страны.

«Александр Молоковских публично выразил сожаление, что был неосмотрителен. Он признался, что шапку купил давно, а на ее логотип не обращал внимания. Также Молоковских добавил, что исключил данную вещь из своего гардероба», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Посты о том, что российский чиновник не может носить шапку с норвежским флагом вышли в telegram-каналах «Дядя Слава» и «КомиссарЪ». Позже в защиту Молоковских выступили ветераны СВО, которые также опубликовали пост в telegram-канале «Прикамские витязи».

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Руководитель аппарата мэрии Перми Александр Молоковских отказался отношения шапки с флагом Норвегии. Ранее пермских бойцов СВО возмутило то, что городской чиновник носит шапку с флагом недружественной страны. «Александр Молоковских публично выразил сожаление, что был неосмотрителен. Он признался, что шапку купил давно, а на ее логотип не обращал внимания. Также Молоковских добавил, что исключил данную вещь из своего гардероба», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию. Посты о том, что российский чиновник не может носить шапку с норвежским флагом вышли в telegram-каналах «Дядя Слава» и «КомиссарЪ». Позже в защиту Молоковских выступили ветераны СВО, которые также опубликовали пост в telegram-канале «Прикамские витязи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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