Мэр Тобольска анонсировал появление нового семейного праздника

В Тобольске начнут проводить общегородской «Последний звонок» для школьников
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Последний звонок. Архив Челябинск, последний звонок, колокольчик
В Тобольске хотят ввести новую традицию для школьников Фото:

Тобольск станет первым городом России, в котором ежегодно будут проводить общегородской «Последний звонок» для школьников. Об этом в своем telegram-канале заявил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

«Сегодня обсуждали вместе с представителями школ проект общегородского „Последнего звонка“. Тобольск станет первым городом в стране, который запустит эту традицию. В Год семьи „Последний звонок“ должен стать семейным праздником, который соберет 678 выпускников 11-х классов и их родных», — заявил мэр Тобольска в своем telegram-канале.

Он добавил, что первое заседание оргкомитета общегородского «Последнего звонка» для школьников назначено на 1 февраля. Оно состоится при условии, что инициатива главы Тобольска по введению нового семейного праздника будет поддержана всеми школам города.

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Тобольск станет первым городом России, в котором ежегодно будут проводить общегородской «Последний звонок» для школьников. Об этом в своем telegram-канале заявил глава муниципалитета Максим Афанасьев. «Сегодня обсуждали вместе с представителями школ проект общегородского „Последнего звонка“. Тобольск станет первым городом в стране, который запустит эту традицию. В Год семьи „Последний звонок“ должен стать семейным праздником, который соберет 678 выпускников 11-х классов и их родных», — заявил мэр Тобольска в своем telegram-канале. Он добавил, что первое заседание оргкомитета общегородского «Последнего звонка» для школьников назначено на 1 февраля. Оно состоится при условии, что инициатива главы Тобольска по введению нового семейного праздника будет поддержана всеми школам города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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