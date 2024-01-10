Мэр Тобольска анонсировал появление нового семейного праздника

В Тобольске начнут проводить общегородской «Последний звонок» для школьников

В Тобольске хотят ввести новую традицию для школьников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тобольск станет первым городом России, в котором ежегодно будут проводить общегородской «Последний звонок» для школьников. Об этом в своем telegram-канале заявил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

«Сегодня обсуждали вместе с представителями школ проект общегородского „Последнего звонка“. Тобольск станет первым городом в стране, который запустит эту традицию. В Год семьи „Последний звонок“ должен стать семейным праздником, который соберет 678 выпускников 11-х классов и их родных», — заявил мэр Тобольска в своем telegram-канале.

Он добавил, что первое заседание оргкомитета общегородского «Последнего звонка» для школьников назначено на 1 февраля. Оно состоится при условии, что инициатива главы Тобольска по введению нового семейного праздника будет поддержана всеми школам города.