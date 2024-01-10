Екатеринбург встал в 8-балльные пробки из-за морозов и неработающих светофоров. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , автомобильная пробка, проспект ленина, плотинка
Ситуацию с пробками на проспекте Ленина осложняют еще и сломаные светофоры Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 января образовался транспортный коллапс на проспекте Ленина, пешеходы жалуются на неработающие светофоры в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта. Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует восьмибалльные пробки в городе, а цены на такси взлетели в два раза, сообщают читатели URA.RU.

«На Ленина — Карла Либкнехта не работают светофоры, машины выезжают на проезжую часть, в итоге никто не может не пройти, не проехать», — поделилась одна из собеседниц. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что оперативно устранили поломку, на момент публикации новости они работали в штатном режиме. По данным сервиса «Яндекс.Карты», загруженность дорог оценивается на восемь баллов.

На фоне морозов, которые пришли в Свердловскую область, выросли цены на такси. Ездила с Солнечной (Пионерка) до площади 1905 за 170 рублей, сейчас цена поездки — 470», — отмечает другая собеседница.

Пробки оцениваются на 8 баллов
Пробки оцениваются на 8 баллов
Светофоры сломались на перекрестке Ленина — Карла-Либкнехта
Светофоры сломались на перекрестке Ленина — Карла-Либкнехта
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 10 января образовался транспортный коллапс на проспекте Ленина, пешеходы жалуются на неработающие светофоры в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта. Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует восьмибалльные пробки в городе, а цены на такси взлетели в два раза, сообщают читатели URA.RU. «На Ленина — Карла Либкнехта не работают светофоры, машины выезжают на проезжую часть, в итоге никто не может не пройти, не проехать», — поделилась одна из собеседниц. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что оперативно устранили поломку, на момент публикации новости они работали в штатном режиме. По данным сервиса «Яндекс.Карты», загруженность дорог оценивается на восемь баллов. На фоне морозов, которые пришли в Свердловскую область, выросли цены на такси. Ездила с Солнечной (Пионерка) до площади 1905 за 170 рублей, сейчас цена поездки — 470», — отмечает другая собеседница.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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