В Екатеринбурге вечером 10 января образовался транспортный коллапс на проспекте Ленина, пешеходы жалуются на неработающие светофоры в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта. Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует восьмибалльные пробки в городе, а цены на такси взлетели в два раза, сообщают читатели URA.RU.
«На Ленина — Карла Либкнехта не работают светофоры, машины выезжают на проезжую часть, в итоге никто не может не пройти, не проехать», — поделилась одна из собеседниц. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что оперативно устранили поломку, на момент публикации новости они работали в штатном режиме. По данным сервиса «Яндекс.Карты», загруженность дорог оценивается на восемь баллов.
На фоне морозов, которые пришли в Свердловскую область, выросли цены на такси. Ездила с Солнечной (Пионерка) до площади 1905 за 170 рублей, сейчас цена поездки — 470», — отмечает другая собеседница.
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