Екатеринбург встал в 8-балльные пробки из-за морозов и неработающих светофоров. Скрин

10 января 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Ситуацию с пробками на проспекте Ленина осложняют еще и сломаные светофоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 10 января образовался транспортный коллапс на проспекте Ленина, пешеходы жалуются на неработающие светофоры в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта. Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует восьмибалльные пробки в городе, а цены на такси взлетели в два раза, сообщают читатели URA.RU. «На Ленина — Карла Либкнехта не работают светофоры, машины выезжают на проезжую часть, в итоге никто не может не пройти, не проехать», — поделилась одна из собеседниц. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что оперативно устранили поломку, на момент публикации новости они работали в штатном режиме. По данным сервиса «Яндекс.Карты», загруженность дорог оценивается на восемь баллов. На фоне морозов, которые пришли в Свердловскую область, выросли цены на такси. Ездила с Солнечной (Пионерка) до площади 1905 за 170 рублей, сейчас цена поездки — 470», — отмечает другая собеседница. Пробки оцениваются на 8 баллов Сервис: «Яндекс.Карты» Светофоры сломались на перекрестке Ленина — Карла-Либкнехта Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге вечером 10 января образовался транспортный коллапс на проспекте Ленина, пешеходы жалуются на неработающие светофоры в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта. Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует восьмибалльные пробки в городе, а цены на такси взлетели в два раза, сообщают читатели URA.RU. «На Ленина — Карла Либкнехта не работают светофоры, машины выезжают на проезжую часть, в итоге никто не может не пройти, не проехать», — поделилась одна из собеседниц. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что оперативно устранили поломку, на момент публикации новости они работали в штатном режиме. По данным сервиса «Яндекс.Карты», загруженность дорог оценивается на восемь баллов. На фоне морозов, которые пришли в Свердловскую область, выросли цены на такси. Ездила с Солнечной (Пионерка) до площади 1905 за 170 рублей, сейчас цена поездки — 470», — отмечает другая собеседница.