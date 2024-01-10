Мэр Советского Буренков навлек на себя гнев оппозиции из-за ЧП на теплосетях

Мэр Советского района навлек на себя гнев оппозиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Советского района Евгений Буренков подвел губернатора ХМАО Наталью Комарову перед президентскими выборами. Главный город его муниципалитета с 31 декабря не может справиться с чередой аварий на теплосетях, оставляя жителей то одного, то другого микрорайона без тепла на долгие часы, что может подорвать рейтинг региона. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политбомонде округа.

«ЧП в Советском может негативно сказаться на рейтинге Югры. Округ вошел в список регионов, где из-за аварий на теплоносителях люди замерзают в своих домах. Вероятно, это будет иметь свои последствия, в первую очередь, для Буренкова», — отметил инсайдер.

Глава югорских коммунистов и депутат окружной думы Алексей Савинцев рассказал журналисту агентства, что он отреагировал на жалобы возмущенных молчанием мэрии жителей и отправился в рейд по проблемным объектам. «Мы начали обход детских образовательных учреждений. Температура в них варьировалась от 9 до 17 градусов, что ниже норматива. В детском саду уплотнили детей в группах и пытались их согреть. Только после нашего визита и замеров образовательные учреждения закрыли, а детей отправили по домам», — прокомментировал Савинцев.

Савинцев с командой побывал на местах ЧП, и материала оттуда хватило на три длинных видеоролика, которых депутат требует отставки градоначальника. Видео он разместил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». При этом, возникли вопросы, как Буренков отчитался губернатором о готовности района к зиме, несмотря на ветхие сети.

Буренков в беседе с журналистом агентства назвал заявил, что бригады работают сутками, устраняя все коммунальные аварии. На вопрос, планируется ли решать проблему не точечно, он сообщил, что для этого требуется значительный объем финансирования. Сумму он не уточнил, но отметил, что концессионное соглашение в данном случае не рассматривается. «Сети имеют большой износ, для решения проблемы нужно будет поменять все магистрали. У нас есть план мероприятий, сейчас в результате отопительного сезона будут вноситься уточнения», — уточнил глава района.

Ранее URA.RU писало, что в Советском нашли способ вернуть отопления в замерзающие из-за коммунальных коллапсов дома. Тепловики планируют подключить здания к соседним строениям.