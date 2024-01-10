В ХМАО нашли способ вернуть отопление в дома, оставшиеся в 30-градусный мороз без тепла

В Советском дома, оставшиеся без тепла в морозы, подключат к соседним строениям
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Дома временно подключат к соседним строениям до нормализации теплоснабжения Фото:

В Советском районе дома, оставшиеся без тепла из-за коммунальных аварий и многочисленных порывов на сетях, подключат к соседним строениям путем балансировки теплоснабжения. Об этом сообщила администрация Советского района на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Администрацией совместно с управляющими компаниями, отделом ГО и ЧС, работниками СТВК проводится балансировка систем отопления домов, которые присоединены к тепловой сети улицы Орджоникидзе. Балансировка систем теплоснабжения будет проводиться до момента нормализации теплоснабжения во всех домах», — рассказал на официальной странице в соцсети «Вконтакте» замглавы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев.

На 10 января бригады СТВК устранили порывы на улицах Курчатова, Калинина, Симакова, Орджоникидзе, 16, 20, 21, 25, Гастелло, Кошевого и Раевского. Продолжаются работы на улицах Ленина, Юбилейной и Орджоникидзе, 29.

Ранее URA.RU сообщало, в городе ХМАО школьников перевели на дистант из-за коммунальной аварии. Кроме того, в детском саду детей из нескольких групп временно перевели в другие помещения учреждения из-за проблем с отоплением.

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В Советском районе дома, оставшиеся без тепла из-за коммунальных аварий и многочисленных порывов на сетях, подключат к соседним строениям путем балансировки теплоснабжения. Об этом сообщила администрация Советского района на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Администрацией совместно с управляющими компаниями, отделом ГО и ЧС, работниками СТВК проводится балансировка систем отопления домов, которые присоединены к тепловой сети улицы Орджоникидзе. Балансировка систем теплоснабжения будет проводиться до момента нормализации теплоснабжения во всех домах», — рассказал на официальной странице в соцсети «Вконтакте» замглавы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев. На 10 января бригады СТВК устранили порывы на улицах Курчатова, Калинина, Симакова, Орджоникидзе, 16, 20, 21, 25, Гастелло, Кошевого и Раевского. Продолжаются работы на улицах Ленина, Юбилейной и Орджоникидзе, 29. Ранее URA.RU сообщало, в городе ХМАО школьников перевели на дистант из-за коммунальной аварии. Кроме того, в детском саду детей из нескольких групп временно перевели в другие помещения учреждения из-за проблем с отоплением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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