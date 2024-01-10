В ХМАО нашли способ вернуть отопление в дома, оставшиеся в 30-градусный мороз без тепла

В Советском дома, оставшиеся без тепла в морозы, подключат к соседним строениям

Дома временно подключат к соседним строениям до нормализации теплоснабжения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Советском районе дома, оставшиеся без тепла из-за коммунальных аварий и многочисленных порывов на сетях, подключат к соседним строениям путем балансировки теплоснабжения. Об этом сообщила администрация Советского района на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Администрацией совместно с управляющими компаниями, отделом ГО и ЧС, работниками СТВК проводится балансировка систем отопления домов, которые присоединены к тепловой сети улицы Орджоникидзе. Балансировка систем теплоснабжения будет проводиться до момента нормализации теплоснабжения во всех домах», — рассказал на официальной странице в соцсети «Вконтакте» замглавы Советского района по ЖКХ и энергетике Алексей Яковлев.

На 10 января бригады СТВК устранили порывы на улицах Курчатова, Калинина, Симакова, Орджоникидзе, 16, 20, 21, 25, Гастелло, Кошевого и Раевского. Продолжаются работы на улицах Ленина, Юбилейной и Орджоникидзе, 29.

Ранее URA.RU сообщало, в городе ХМАО школьников перевели на дистант из-за коммунальной аварии. Кроме того, в детском саду детей из нескольких групп временно перевели в другие помещения учреждения из-за проблем с отоплением.