Из-за аномальных морозов челябинское УГИБДД обратилось к водителям

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы Фото:

На территории Челябинской области предстоящей ночью, 11 января, ожидаются сильные морозы. В управлении ГИБДД по региону призывают водителей отказаться от дальних поездок.

«Госавтоинспекция области призывает водителей отказаться от дальних поездок. На федеральные и областные дороги выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь водителям, попавшим в затруднительные ситуации», — заявило ведомство в своем telegram-канале.

По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе может опуститься до -38 градусов. В подобных экстремальных условиях УГИБДД рекомендует водителям, которые не смогли отказаться от поездок, взять в дорогу теплые вещи, заправить полный бак топлива и положить в багажник буксировочный трос.

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На территории Челябинской области предстоящей ночью, 11 января, ожидаются сильные морозы. В управлении ГИБДД по региону призывают водителей отказаться от дальних поездок. «Госавтоинспекция области призывает водителей отказаться от дальних поездок. На федеральные и областные дороги выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь водителям, попавшим в затруднительные ситуации», — заявило ведомство в своем telegram-канале. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе может опуститься до -38 градусов. В подобных экстремальных условиях УГИБДД рекомендует водителям, которые не смогли отказаться от поездок, взять в дорогу теплые вещи, заправить полный бак топлива и положить в багажник буксировочный трос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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