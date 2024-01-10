Из-за аномальных морозов челябинское УГИБДД обратилось к водителям

На территории Челябинской области предстоящей ночью, 11 января, ожидаются сильные морозы. В управлении ГИБДД по региону призывают водителей отказаться от дальних поездок.
«Госавтоинспекция области призывает водителей отказаться от дальних поездок. На федеральные и областные дороги выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь водителям, попавшим в затруднительные ситуации», — заявило ведомство в своем telegram-канале.
По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе может опуститься до -38 градусов. В подобных экстремальных условиях УГИБДД рекомендует водителям, которые не смогли отказаться от поездок, взять в дорогу теплые вещи, заправить полный бак топлива и положить в багажник буксировочный трос.
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