10 января 2024

Наказание для тагильского полицейского за слова об избитой девочке вызвало возмущение в сети

В сети возмущены наказанием тагильского полицейского за слова об избитой девочке
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, facebook, фейсбук, приложение, социальная сеть, комментарии
Общественность разделилась из-за наказания тагильского силовика Фото:
новость из сюжета
Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

Наказание полицейского из Нижнего Тагила, который высказался об избиении 11-летней школьницы двумя братьями-азербайджанцами, разделило общественность. Часть пользователей соцсетей сострадают силовику, а другие уверены, что наказание должно быть суровей.

«Я бы не стал так категорично судить», — написал один из комментаторов. По мнению другого пользователя, сотрудника полиции стоит понять и простить. «Оступился, с кем не бывает», — отмечает Николай. Еще один пользователь считает, что полицейский зря рассказал о своих мыслях по поводу инцидента в Нижнем Тагиле. «Несмотря на это, мужчину можно простить», — добавил он.

Комментатор с ником «Александр» уверен, что наказание придумано, чтобы успокоить общественность. «Не нужны такие люди в правоохранительных органах», — комментирует Андрей. Другой пользователь предложил «понизить в звании полковника» или же «отправить его на пенсию».

После избиения 11-летней девочки братьями Камалом и Рашадом началось громкое уголовное дело. Полковник полиции Тарас Булгаков посчитал, что ЧП недостойно подобного внимания, публично сказав об этом. Из-за чего сотрудника привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Сам инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК уже возбудил несколько уголовных дел. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой оказать пострадавшему ребенку всю необходимую помощь. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.

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Наказание полицейского из Нижнего Тагила, который высказался об избиении 11-летней школьницы двумя братьями-азербайджанцами, разделило общественность. Часть пользователей соцсетей сострадают силовику, а другие уверены, что наказание должно быть суровей. «Я бы не стал так категорично судить», — написал один из комментаторов. По мнению другого пользователя, сотрудника полиции стоит понять и простить. «Оступился, с кем не бывает», — отмечает Николай. Еще один пользователь считает, что полицейский зря рассказал о своих мыслях по поводу инцидента в Нижнем Тагиле. «Несмотря на это, мужчину можно простить», — добавил он. Комментатор с ником «Александр» уверен, что наказание придумано, чтобы успокоить общественность. «Не нужны такие люди в правоохранительных органах», — комментирует Андрей. Другой пользователь предложил «понизить в звании полковника» или же «отправить его на пенсию». После избиения 11-летней девочки братьями Камалом и Рашадом началось громкое уголовное дело. Полковник полиции Тарас Булгаков посчитал, что ЧП недостойно подобного внимания, публично сказав об этом. Из-за чего сотрудника привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Сам инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК уже возбудил несколько уголовных дел. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой оказать пострадавшему ребенку всю необходимую помощь. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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