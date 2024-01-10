Наказание для тагильского полицейского за слова об избитой девочке вызвало возмущение в сети

В сети возмущены наказанием тагильского полицейского за слова об избитой девочке

11 января 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Общественность разделилась из-за наказания тагильского силовика Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Наказание полицейского из Нижнего Тагила, который высказался об избиении 11-летней школьницы двумя братьями-азербайджанцами, разделило общественность. Часть пользователей соцсетей сострадают силовику, а другие уверены, что наказание должно быть суровей. «Я бы не стал так категорично судить», — написал один из комментаторов. По мнению другого пользователя, сотрудника полиции стоит понять и простить. «Оступился, с кем не бывает», — отмечает Николай. Еще один пользователь считает, что полицейский зря рассказал о своих мыслях по поводу инцидента в Нижнем Тагиле. «Несмотря на это, мужчину можно простить», — добавил он. Комментатор с ником «Александр» уверен, что наказание придумано, чтобы успокоить общественность. «Не нужны такие люди в правоохранительных органах», — комментирует Андрей. Другой пользователь предложил «понизить в звании полковника» или же «отправить его на пенсию». После избиения 11-летней девочки братьями Камалом и Рашадом началось громкое уголовное дело. Полковник полиции Тарас Булгаков посчитал, что ЧП недостойно подобного внимания, публично сказав об этом. Из-за чего сотрудника привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Сам инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК уже возбудил несколько уголовных дел. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой оказать пострадавшему ребенку всю необходимую помощь. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наказание полицейского из Нижнего Тагила, который высказался об избиении 11-летней школьницы двумя братьями-азербайджанцами, разделило общественность. Часть пользователей соцсетей сострадают силовику, а другие уверены, что наказание должно быть суровей. «Я бы не стал так категорично судить», — написал один из комментаторов. По мнению другого пользователя, сотрудника полиции стоит понять и простить. «Оступился, с кем не бывает», — отмечает Николай. Еще один пользователь считает, что полицейский зря рассказал о своих мыслях по поводу инцидента в Нижнем Тагиле. «Несмотря на это, мужчину можно простить», — добавил он. Комментатор с ником «Александр» уверен, что наказание придумано, чтобы успокоить общественность. «Не нужны такие люди в правоохранительных органах», — комментирует Андрей. Другой пользователь предложил «понизить в звании полковника» или же «отправить его на пенсию». После избиения 11-летней девочки братьями Камалом и Рашадом началось громкое уголовное дело. Полковник полиции Тарас Булгаков посчитал, что ЧП недостойно подобного внимания, публично сказав об этом. Из-за чего сотрудника привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Сам инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК уже возбудил несколько уголовных дел. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой оказать пострадавшему ребенку всю необходимую помощь. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.