Россия выразила беспокойство из-за планов Молдавии готовить ВСУ

11 января 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Кишинев собирается тренировать на своей территории бойцов ВСУ Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел РФ выразило протест Кишиневу из-за планов оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО. Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. «Послу Молдовы был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. В случае их продолжения Россия оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что послу указали на неприемлемость подготовки солдат ВСУ, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима. До Дария было доведено решение о закрытии въезда на территорию России ряду лиц Республики Молдова в ответ на действия руководства Кишинева. Министерство иностранных дел РФ выразило протест молдавской стороне из-за преследования русскоязычных СМИ. Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва считает враждебным шагом блокировку 22 русскоязычных новостных порталов в Молдавии, сообщает телеканал RT.

Министерство иностранных дел РФ выразило протест Кишиневу из-за планов оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО. Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. «Послу Молдовы был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. В случае их продолжения Россия оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что послу указали на неприемлемость подготовки солдат ВСУ, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима. До Дария было доведено решение о закрытии въезда на территорию России ряду лиц Республики Молдова в ответ на действия руководства Кишинева. Министерство иностранных дел РФ выразило протест молдавской стороне из-за преследования русскоязычных СМИ. Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва считает враждебным шагом блокировку 22 русскоязычных новостных порталов в Молдавии, сообщает телеканал RT.