Курганец отсудил компенсацию у земляка, избившего его черенком от лопаты

Житель Куртамышского округа (Курганская область) добился выплаты компенсации от земляка, который избил его черенком от лопаты. С иском в суд в интересах пострадавшего обратился прокурор. Об этом говорится в материалах дела.
«Суд решил удовлетворить иск прокурора Куртамышского района о компенсации морального вреда пострадавшему. Преступник бил мужчину черенком от лопаты по голове и спине. Сумма компенсации — 50 тысяч рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Куртамышского районного суда.
В судебных материалах говорится о том, что ссора между курганцами произошла во дворе жилого дома. Пострадавший после избиения лечился больше двух недель в Куртамышской ЦРБ. Он получил легкий вред здоровью.
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