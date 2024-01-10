Курганец отсудил компенсацию у земляка, избившего его черенком от лопаты

Курганец отсудил десятки тысяч рублей компенсации за избиение

11 января 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Курганец получил компенсацию за избиение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Куртамышского округа (Курганская область) добился выплаты компенсации от земляка, который избил его черенком от лопаты. С иском в суд в интересах пострадавшего обратился прокурор. Об этом говорится в материалах дела. «Суд решил удовлетворить иск прокурора Куртамышского района о компенсации морального вреда пострадавшему. Преступник бил мужчину черенком от лопаты по голове и спине. Сумма компенсации — 50 тысяч рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Куртамышского районного суда. В судебных материалах говорится о том, что ссора между курганцами произошла во дворе жилого дома. Пострадавший после избиения лечился больше двух недель в Куртамышской ЦРБ. Он получил легкий вред здоровью.

Житель Куртамышского округа (Курганская область) добился выплаты компенсации от земляка, который избил его черенком от лопаты. С иском в суд в интересах пострадавшего обратился прокурор. Об этом говорится в материалах дела. «Суд решил удовлетворить иск прокурора Куртамышского района о компенсации морального вреда пострадавшему. Преступник бил мужчину черенком от лопаты по голове и спине. Сумма компенсации — 50 тысяч рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Куртамышского районного суда. В судебных материалах говорится о том, что ссора между курганцами произошла во дворе жилого дома. Пострадавший после избиения лечился больше двух недель в Куртамышской ЦРБ. Он получил легкий вред здоровью.