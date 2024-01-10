10 января 2024

Курганец отсудил компенсацию у земляка, избившего его черенком от лопаты

Курганец отсудил десятки тысяч рублей компенсации за избиение
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец получил компенсацию за избиение Фото:

Житель Куртамышского округа (Курганская область) добился выплаты компенсации от земляка, который избил его черенком от лопаты. С иском в суд в интересах пострадавшего обратился прокурор. Об этом говорится в материалах дела.

«Суд решил удовлетворить иск прокурора Куртамышского района о компенсации морального вреда пострадавшему. Преступник бил мужчину черенком от лопаты по голове и спине. Сумма компенсации — 50 тысяч рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Куртамышского районного суда.

В судебных материалах говорится о том, что ссора между курганцами произошла во дворе жилого дома. Пострадавший после избиения лечился больше двух недель в Куртамышской ЦРБ. Он получил легкий вред здоровью.

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Житель Куртамышского округа (Курганская область) добился выплаты компенсации от земляка, который избил его черенком от лопаты. С иском в суд в интересах пострадавшего обратился прокурор. Об этом говорится в материалах дела. «Суд решил удовлетворить иск прокурора Куртамышского района о компенсации морального вреда пострадавшему. Преступник бил мужчину черенком от лопаты по голове и спине. Сумма компенсации — 50 тысяч рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Куртамышского районного суда. В судебных материалах говорится о том, что ссора между курганцами произошла во дворе жилого дома. Пострадавший после избиения лечился больше двух недель в Куртамышской ЦРБ. Он получил легкий вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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