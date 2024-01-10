Минфин вдвое увеличит доход бюджета от выигрышей россиян в лотерею

11 января 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Отчисления от лотерей пойдут на развитие спорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минфин хочет увеличить поступления в бюджет от лотерей вдвое — до 5,7 млрд рублей, отдавая часть от всего дохода. Принятие законопроекта позволит повысить целевые отчисления на развитие спорта в России, рассказали в ведомстве. «В министерстве считают целесообразным, чтобы они [организаторы] отчисляли 5% от выручки за отчетный квартал. А с 2026-го — 6%. Благодаря нововведению поступления в федеральный бюджет в 2025 году составят около 4,8 млрд рублей, а в 2026-м — около 5,7 млрд», — пишет издание «Известия» со ссылкой на законопроект. В настоящее время организаторы лотереи направляют в бюджет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда. По старой схеме в 2023 году поступления составили около 3,2 млрд рублей. Полученные средства государство использует на финансирование социально значимых объектов и мероприятий. «В том числе на развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва», — отметили в Минфине. Еще 19 октября на заседании Совета по физкультуре и спорту в Перми президент России Владимир Путин поручил увеличить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Он отметил, что отчисления должны быть в большом объеме.

Минфин хочет увеличить поступления в бюджет от лотерей вдвое — до 5,7 млрд рублей, отдавая часть от всего дохода. Принятие законопроекта позволит повысить целевые отчисления на развитие спорта в России, рассказали в ведомстве. «В министерстве считают целесообразным, чтобы они [организаторы] отчисляли 5% от выручки за отчетный квартал. А с 2026-го — 6%. Благодаря нововведению поступления в федеральный бюджет в 2025 году составят около 4,8 млрд рублей, а в 2026-м — около 5,7 млрд», — пишет издание «Известия» со ссылкой на законопроект. В настоящее время организаторы лотереи направляют в бюджет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда. По старой схеме в 2023 году поступления составили около 3,2 млрд рублей. Полученные средства государство использует на финансирование социально значимых объектов и мероприятий. «В том числе на развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва», — отметили в Минфине. Еще 19 октября на заседании Совета по физкультуре и спорту в Перми президент России Владимир Путин поручил увеличить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Он отметил, что отчисления должны быть в большом объеме.