Путин поручил сделать лотереи полезными для россиян: главное из выступления в Перми

Путин дал распоряжение увеличить отчисления от лотерей на развитие спорта
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, путин владимир
Владимир Путин не удивился бы исключению Израиля из мирового спорта Фото:
новость из сюжета
Форум «Россия — спортивная держава» в Перми

Российский президент Владимир Путин дал распоряжение увеличить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по физкультуре и спорту в Перми, куда он прилетел 19 октября. Там российский лидер принимает участие в Международном форуме «Россия — спортивная держава», который продлится до 22 октября.

Путин отметил, что денежных средств никогда не хватает. Однако, по его словам, страна должна правильно расставить приоритеты. Другие заявления президента:

  • Путин сообщил, что процент от лотерей нужно направлять в бюджет для поддержки здорового образа жизни. «Отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме», — заявил президент. Он также отметил, что решение социальных вопросов и развитие спорта должно строиться на больших доходах от акцизов на табак и алкоголь.
  • Путин заявил, что сервера онлайн-игр должны стать российскими. «Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас зачем разрешаем?» — отметил глава РФ.
  • Новые спортивные лиги и организации должны подрывать международную монополию. По словам Путина, спорт надо демократизировать, чтобы он продолжал считаться способом общения людей по всему миру.
  • Путин сообщил о «признаках вырождения» в международном спорте из-за его политизированности. Он отметил, что спортсмены РФ несомненно вернутся к полноценным форматам выступлений на соревнованиях. По его словам, «пена политизированности» со временем исчезнет из мирового спорта.
  • Международные спортивные организации уже «отошли от спорта, сидят на зарплате» и руководствуются указаниями политических структур. Путин заявил, что не удивился бы исключению Израиля из мирового спорта.
  • Президент РФ обратился к Федерации хоккея и министерству спорта по решению вопроса с переманиванием российских спортсменов за границу. «Вам вместе со специалистами из Минспорта — я уже много раз об этом говорил — надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — сообщил Путин.
  • Кроме того, президент расстроился, что российские граждане мало играют в настольный теннис. По его словам, прирост год к году составляет «жалкие 5%» против 41% у горнолыжного спорта. Он предложил продвигать теннис красиво и креативно.

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Российский президент Владимир Путин дал распоряжение увеличить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по физкультуре и спорту в Перми, куда он прилетел 19 октября. Там российский лидер принимает участие в Международном форуме «Россия — спортивная держава», который продлится до 22 октября. Путин отметил, что денежных средств никогда не хватает. Однако, по его словам, страна должна правильно расставить приоритеты. Другие заявления президента:
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