Путин поручил сделать лотереи полезными для россиян: главное из выступления в Перми

Владимир Путин не удивился бы исключению Израиля из мирового спорта
новость из сюжетаФорум «Россия — спортивная держава» в Перми
Российский президент Владимир Путин дал распоряжение увеличить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по физкультуре и спорту в Перми, куда он прилетел 19 октября. Там российский лидер принимает участие в Международном форуме «Россия — спортивная держава», который продлится до 22 октября.
Путин отметил, что денежных средств никогда не хватает. Однако, по его словам, страна должна правильно расставить приоритеты. Другие заявления президента:
- Путин сообщил, что процент от лотерей нужно направлять в бюджет для поддержки здорового образа жизни. «Отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме», — заявил президент. Он также отметил, что решение социальных вопросов и развитие спорта должно строиться на больших доходах от акцизов на табак и алкоголь.
- Путин заявил, что сервера онлайн-игр должны стать российскими. «Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас зачем разрешаем?» — отметил глава РФ.
- Новые спортивные лиги и организации должны подрывать международную монополию. По словам Путина, спорт надо демократизировать, чтобы он продолжал считаться способом общения людей по всему миру.
- Путин сообщил о «признаках вырождения» в международном спорте из-за его политизированности. Он отметил, что спортсмены РФ несомненно вернутся к полноценным форматам выступлений на соревнованиях. По его словам, «пена политизированности» со временем исчезнет из мирового спорта.
- Международные спортивные организации уже «отошли от спорта, сидят на зарплате» и руководствуются указаниями политических структур. Путин заявил, что не удивился бы исключению Израиля из мирового спорта.
- Президент РФ обратился к Федерации хоккея и министерству спорта по решению вопроса с переманиванием российских спортсменов за границу. «Вам вместе со специалистами из Минспорта — я уже много раз об этом говорил — надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — сообщил Путин.
- Кроме того, президент расстроился, что российские граждане мало играют в настольный теннис. По его словам, прирост год к году составляет «жалкие 5%» против 41% у горнолыжного спорта. Он предложил продвигать теннис красиво и креативно.
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