10 января 2024

В Нижневартовске скорая застряла в нечищенном от снега дворе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, машины в снегу, снегопад, парковка, метель, климат, погода
На Нижневартовск обрушился сильный снегопад и метель Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома на улице 60 лет Октября застряла машина скорой помощи. Очевидцы в соцсети поделились, что за вечер это как минимум шестой автомобиль, который не может проехать по не чищенному от снега двору.

«Вдоль 60 лет октября 74 вообще не чищено. Сегодня за вечер уже шестая машина села, и вот скорая помощь. Все застряли. Дворы вообще утопают в снегу», — сообщают очевидцы, их слова приводит telegram-канал «ЧП в Нижневартовске».

Подъехавшие автомобили попытались помочь медикам вызволить машину. На фото в соцсети видно, что двор засыпан снегом. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу городской мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Власти Нижневартовска (ХМАО) вечером 10 января предупредили жителей о снежном коллапсе. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за сильной метели и шквального ветра. Из-за пурги сильно ухудшится видимость.

Скорая помощь застряла в снегу во дворе дома
Скорая помощь застряла в снегу во дворе дома

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В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома на улице 60 лет Октября застряла машина скорой помощи. Очевидцы в соцсети поделились, что за вечер это как минимум шестой автомобиль, который не может проехать по не чищенному от снега двору. «Вдоль 60 лет октября 74 вообще не чищено. Сегодня за вечер уже шестая машина села, и вот скорая помощь. Все застряли. Дворы вообще утопают в снегу», — сообщают очевидцы, их слова приводит telegram-канал «ЧП в Нижневартовске». Подъехавшие автомобили попытались помочь медикам вызволить машину. На фото в соцсети видно, что двор засыпан снегом. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу городской мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Власти Нижневартовска (ХМАО) вечером 10 января предупредили жителей о снежном коллапсе. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за сильной метели и шквального ветра. Из-за пурги сильно ухудшится видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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