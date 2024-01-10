В ХМАО часть школьников первой смены останется дома из-за морозов

В населенных пунктах ХМАО 11 января отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 26,6 до минус 41 градуса. Скорость ветра 0-7 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
В большей части населенных пунктов Югры занятия отменены с 1-го по 4-й классы: Нягань, Советский, Урай, Югорск, Зеленоборск, Алябьевский, Коммунистический, Пионерский, Мулымья, Малиновский, Бобровский, Светлый, Половинка, Таежный, Горноправдинск, Игрим, Кондинское, Луговой, Междуреченский, Талинка, Мортка, Чемаши, Юмас, Ушья, Нижние Нарыкары, Унъюган. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Агириш, Карымкары, Комсомольский, Сергино, Андра, Октябрьское, Приобье, Талинка.
В некоторых населенных пунктах температура воздуха опустилась до 41 градуса мороза. Все школьники деревень Ломбовож, Хулимсунт, Щекурья и Кимкьясуй останутся дома. Для них актировка объявлена с 1-го по 11-й класс.
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