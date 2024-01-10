10 января 2024
09 января 2024

В ЯНАО закрыли зимник из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Движение по зимнику закрывается 11 января с 8.00 Фото:

В ЯНАО закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. В окружном департамента транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что мера вводится из-за неблагоприятных погодных условий.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщило ведомство в telegram-канале. Ограничение действует 11 января с 8.00.

В городах ЯНАО с 9 по 11 января синоптики прогнозировали обильные снегопады, метель. Жителей ждут порывы ветра до 15 метров в секунду.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. В окружном департамента транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что мера вводится из-за неблагоприятных погодных условий. «В связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщило ведомство в telegram-канале. Ограничение действует 11 января с 8.00. В городах ЯНАО с 9 по 11 января синоптики прогнозировали обильные снегопады, метель. Жителей ждут порывы ветра до 15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...