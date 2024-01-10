В ЯНАО закрыли зимник из-за погоды

Движение по зимнику закрывается 11 января с 8.00
В ЯНАО закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. В окружном департамента транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что мера вводится из-за неблагоприятных погодных условий.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщило ведомство в telegram-канале. Ограничение действует 11 января с 8.00.
В городах ЯНАО с 9 по 11 января синоптики прогнозировали обильные снегопады, метель. Жителей ждут порывы ветра до 15 метров в секунду.
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