10 января 2024
09 января 2024

В городах ЯНАО ученики первой смены останутся дома из-за опасной погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сильных порывов ветра школьникам рекомендовали остаться дома Фото:

В Новом Уренгое и Салехарде (ЯНАО) школьникам первой смены отменили занятия. Городские власти в соцсети сообщают, что мера введена из-за сильного ветра.

«Внимание! В связи с погодными условиями нахождение детей с первого по седьмой класс на улице не рекомендуется», — сообщается в telegram-канале властей Нового Уренгоя. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, порывы ветра достигают 17 метров в секунду.

В Салехарде аналогичное предупреждение выпущено для учеников с 1-го по 6-й классы. «Отмена занятий школьников первой смены: 1—6-й классы. Погода: -23 градуса, ветер 15 м/с», — сообщает городской телеканал в соцсети.

Утром 11 января из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. По прогнозу синоптиков, жителей региона ждут снегопад, метель и порывистый ветер.

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В Новом Уренгое и Салехарде (ЯНАО) школьникам первой смены отменили занятия. Городские власти в соцсети сообщают, что мера введена из-за сильного ветра. «Внимание! В связи с погодными условиями нахождение детей с первого по седьмой класс на улице не рекомендуется», — сообщается в telegram-канале властей Нового Уренгоя. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, порывы ветра достигают 17 метров в секунду. В Салехарде аналогичное предупреждение выпущено для учеников с 1-го по 6-й классы. «Отмена занятий школьников первой смены: 1—6-й классы. Погода: -23 градуса, ветер 15 м/с», — сообщает городской телеканал в соцсети. Утром 11 января из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. По прогнозу синоптиков, жителей региона ждут снегопад, метель и порывистый ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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