В городах ЯНАО ученики первой смены останутся дома из-за опасной погоды

В Новом Уренгое и Салехарде (ЯНАО) школьникам первой смены отменили занятия. Городские власти в соцсети сообщают, что мера введена из-за сильного ветра.
«Внимание! В связи с погодными условиями нахождение детей с первого по седьмой класс на улице не рекомендуется», — сообщается в telegram-канале властей Нового Уренгоя. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, порывы ветра достигают 17 метров в секунду.
В Салехарде аналогичное предупреждение выпущено для учеников с 1-го по 6-й классы. «Отмена занятий школьников первой смены: 1—6-й классы. Погода: -23 градуса, ветер 15 м/с», — сообщает городской телеканал в соцсети.
Утром 11 января из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. По прогнозу синоптиков, жителей региона ждут снегопад, метель и порывистый ветер.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.