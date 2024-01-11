Футболист Мамаев обматерил журналиста после дебоша в самолете

11 января 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Павел Мамаев в грубой форме ответил журналисту, который хотел узнать его позицию после скандала в самолете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в грубой форме ответил журналисту. Тот хотел узнать, почему Мамаев устроил дебош в самолете из-за ситуации с детской коляской, которую ему не дали. «Моя позиция — пошел на …й (куда подальше — прим. URA.RU)», — заявил Павел Мамаев, отвечая на вопрос журналиста telegram-канала Mash. Жена футболиста несколько раз спросила у сотрудника СМИ: «Вы зачем снимаете?», а потом пригрозила разбить телефон. Ранее Мамаев устроил скандал на рейсе Москва — Дубай. Футболисту не понравилось, что бортпроводник отказался быстро принести детскую коляску. Как сообщает МК.RU , Мамаев кричал и матерился. После этого он вместе с семьей ушел в зал ожидания. Скандал произошел, когда уже рассевшимся по местам пассажирам сказали, что вылет судна задерживается по техническим причинам. Как пишут СМИ, Мамаев отказался покидать самолет, пока ему не отдадут коляску для ребенка. При этом сам футболист заявил RT, что никакого дебоша он не устраивал.

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в грубой форме ответил журналисту. Тот хотел узнать, почему Мамаев устроил дебош в самолете из-за ситуации с детской коляской, которую ему не дали. «Моя позиция — пошел на …й (куда подальше — прим. URA.RU)», — заявил Павел Мамаев, отвечая на вопрос журналиста telegram-канала Mash. Жена футболиста несколько раз спросила у сотрудника СМИ: «Вы зачем снимаете?», а потом пригрозила разбить телефон. Ранее Мамаев устроил скандал на рейсе Москва — Дубай. Футболисту не понравилось, что бортпроводник отказался быстро принести детскую коляску. Как сообщает МК.RU, Мамаев кричал и матерился. После этого он вместе с семьей ушел в зал ожидания. Скандал произошел, когда уже рассевшимся по местам пассажирам сказали, что вылет судна задерживается по техническим причинам. Как пишут СМИ, Мамаев отказался покидать самолет, пока ему не отдадут коляску для ребенка. При этом сам футболист заявил RT, что никакого дебоша он не устраивал.