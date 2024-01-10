10 января 2024

В ЯНАО из-за аварии райцентр Яр-Сале остался без электроэнергии

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Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, авария, линии электропередач, ремонт, электричество, электромонтер
В Яр-Сале произошло экстренное отключение электроэнергии (фото из архива) Фото:
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В Ямальском районе ЯНАО из-за короткого замыкания жители Яр-Сале остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«В Яр-Сале произошло аварийное отключение электроэнергии по причине короткого замыкания. Сотрудниками администрации и „Ямалкоммунэнерго“ ведутся ремонтные работы, чтобы помочь жителям, оставшимся без света», — сообщает пресс-служба мэрии Ямальского района в официальном telegram-канале.

Также власти предупредили, что в связи с низкой температурой и усилением ветра до 20 метров в секунду отменяется рейсовый автобус. Перевозчик не может обеспечить безопасную доставку пассажиров в таких условиях.

Ранее URA.RU рассказало об отключении света в Салехарде 6 января. Еще одно аварийное отключение электроэнергии произошло 10 января в Новом Уренгое.

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В Ямальском районе ЯНАО из-за короткого замыкания жители Яр-Сале остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «В Яр-Сале произошло аварийное отключение электроэнергии по причине короткого замыкания. Сотрудниками администрации и „Ямалкоммунэнерго“ ведутся ремонтные работы, чтобы помочь жителям, оставшимся без света», — сообщает пресс-служба мэрии Ямальского района в официальном telegram-канале. Также власти предупредили, что в связи с низкой температурой и усилением ветра до 20 метров в секунду отменяется рейсовый автобус. Перевозчик не может обеспечить безопасную доставку пассажиров в таких условиях. Ранее URA.RU рассказало об отключении света в Салехарде 6 января. Еще одно аварийное отключение электроэнергии произошло 10 января в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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