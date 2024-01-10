В ЯНАО из-за аварии райцентр Яр-Сале остался без электроэнергии

11 января 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

В Яр-Сале произошло экстренное отключение электроэнергии (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В Ямальском районе ЯНАО из-за короткого замыкания жители Яр-Сале остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «В Яр-Сале произошло аварийное отключение электроэнергии по причине короткого замыкания. Сотрудниками администрации и „Ямалкоммунэнерго“ ведутся ремонтные работы, чтобы помочь жителям, оставшимся без света», — сообщает пресс-служба мэрии Ямальского района в официальном telegram-канале. Также власти предупредили, что в связи с низкой температурой и усилением ветра до 20 метров в секунду отменяется рейсовый автобус. Перевозчик не может обеспечить безопасную доставку пассажиров в таких условиях. Ранее URA.RU рассказало об отключении света в Салехарде 6 января. Еще одно аварийное отключение электроэнергии произошло 10 января в Новом Уренгое.

В Ямальском районе ЯНАО из-за короткого замыкания жители Яр-Сале остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «В Яр-Сале произошло аварийное отключение электроэнергии по причине короткого замыкания. Сотрудниками администрации и „Ямалкоммунэнерго“ ведутся ремонтные работы, чтобы помочь жителям, оставшимся без света», — сообщает пресс-служба мэрии Ямальского района в официальном telegram-канале. Также власти предупредили, что в связи с низкой температурой и усилением ветра до 20 метров в секунду отменяется рейсовый автобус. Перевозчик не может обеспечить безопасную доставку пассажиров в таких условиях. Ранее URA.RU рассказало об отключении света в Салехарде 6 января. Еще одно аварийное отключение электроэнергии произошло 10 января в Новом Уренгое.