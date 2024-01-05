05 января 2024

Мэрия Салехарда раскрыла предварительную причину аварии на линии Надым-Салехард

Предварительной причиной аварии на линии Надым-Салехард стали погодные условия
© Служба новостей «URA.RU»
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На линии Надым-Салехард устраняются последствия аварии Фото:

Авария на высоковольтной линии Надым-Салехард, по предварительным данным, произошла из-за погодных условий. Ростехнадзор проведет проверку и выяснит причины происшествия, рассказали в мэрии Салехарда.

«По предварительной информации, причиной аварии на высоковольтной линии Надым-Салехард стали погодные условия. Ростехнадзор проведет расследование происшествия», — написали в telegram-канале ведомства.

Восстановительные работы линии уже завершены, полностью устранить последствия аварии планируется в течение 22 часов. Все это время жизнедеятельность города будут обеспечивать генерирующие мощности АО «Салехардэнерго».

Энергетики будут производить «веерные» отключения электроэнергии во многих районах Салехарда. Ситуация продлится до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях Россетей.

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Авария на высоковольтной линии Надым-Салехард, по предварительным данным, произошла из-за погодных условий. Ростехнадзор проведет проверку и выяснит причины происшествия, рассказали в мэрии Салехарда. «По предварительной информации, причиной аварии на высоковольтной линии Надым-Салехард стали погодные условия. Ростехнадзор проведет расследование происшествия», — написали в telegram-канале ведомства. Восстановительные работы линии уже завершены, полностью устранить последствия аварии планируется в течение 22 часов. Все это время жизнедеятельность города будут обеспечивать генерирующие мощности АО «Салехардэнерго». Энергетики будут производить «веерные» отключения электроэнергии во многих районах Салехарда. Ситуация продлится до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях Россетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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