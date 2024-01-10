10 января 2024

За год в Челябинской области стало на 41% больше вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий, рынок труда. Челябинск, трудоустройство, работа, безработица, рабочие места, работодатель, рынок труда, ярмарка вакансий
Кадровый дефицит на рынке труда усилился Фото:

За 2023 год в Челябинской области количество вакансий прибавилось на 41%. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, резюме также стало больше — на 16%.

«В декабре 2023 года число вакансий в Челябинской области увеличилось на 41% по сравнению с январем 2023 года, а резюме — на 16%. В конце года в регионе на одно предложение о работе приходилось 2,6 резюме. Эта ситуация острого дефицита кадров наблюдалась все второе полугодие», — отметили в HeadHunter.

Высокий прирост вакансий в рабочей сфере (43%) обеспечил сегменту наиболее высокий вес: предложений о работе здесь представлено больше всего. В продажах персонал стал требоваться на 38% чаще, в строительстве — на 29%, в транспорте и логистике — на 51%.

Чаще остальных работу искали рабочие (прирост на 15%), производственники (плюс 25%), домашняя прислуга (увеличение на 2%) и логисты (плюс 9%). При этом средняя прилагаемая зарплата в декабре достигла уровня 47,4 тысячи рублей. С января показатель вырос на 20%. Одновременно зарплатные ожидания увеличились на 25%, составив 50 тысяч рублей.

«Неконкурентная зарплата и слабое развитие бренда работодателя являются внутренними причинами дефицита кадров. Среди внешних можно выделить геополитическую напряженность, отсутствие специалистов с требуемыми навыками и демографическую проблему», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter на Урале Ольга Виноградова.

Привлекать кадры зарплатой в 2023 году пытались сразу несколько отраслей. На 42% увеличились доходы в автобизнесе (здесь средняя предлагаемая зарплата в декабре достигла уровня 69,9 тысячи рублей), в инвестиционной сфере и консалтинге (рост на 37% и показателе почти в 70 тысяч рублей), у аграриев (прирост на 29%, зарплата составила 72,5 тысячи).

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За 2023 год в Челябинской области количество вакансий прибавилось на 41%. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, резюме также стало больше — на 16%. «В декабре 2023 года число вакансий в Челябинской области увеличилось на 41% по сравнению с январем 2023 года, а резюме — на 16%. В конце года в регионе на одно предложение о работе приходилось 2,6 резюме. Эта ситуация острого дефицита кадров наблюдалась все второе полугодие», — отметили в HeadHunter. Высокий прирост вакансий в рабочей сфере (43%) обеспечил сегменту наиболее высокий вес: предложений о работе здесь представлено больше всего. В продажах персонал стал требоваться на 38% чаще, в строительстве — на 29%, в транспорте и логистике — на 51%. Чаще остальных работу искали рабочие (прирост на 15%), производственники (плюс 25%), домашняя прислуга (увеличение на 2%) и логисты (плюс 9%). При этом средняя прилагаемая зарплата в декабре достигла уровня 47,4 тысячи рублей. С января показатель вырос на 20%. Одновременно зарплатные ожидания увеличились на 25%, составив 50 тысяч рублей. «Неконкурентная зарплата и слабое развитие бренда работодателя являются внутренними причинами дефицита кадров. Среди внешних можно выделить геополитическую напряженность, отсутствие специалистов с требуемыми навыками и демографическую проблему», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter на Урале Ольга Виноградова. Привлекать кадры зарплатой в 2023 году пытались сразу несколько отраслей. На 42% увеличились доходы в автобизнесе (здесь средняя предлагаемая зарплата в декабре достигла уровня 69,9 тысячи рублей), в инвестиционной сфере и консалтинге (рост на 37% и показателе почти в 70 тысяч рублей), у аграриев (прирост на 29%, зарплата составила 72,5 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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