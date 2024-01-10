В Кургане из-за холодов отменили занятия ученикам второй смены

11 января 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

В Кургане ученики 1-4 классов 11 января учатся на дистанте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 11 января отменили очные занятия в школах для учеников с 1-го по 4-й класс второй смены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 11 января 2024 года занятия в школах Кургана с 1-го по 4-й класс включительно 1-й и 2-й смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Ранее URA.RU писало, что утром 11 января в Кургане занятия для учеников начальных классов первой смены отменили из-за мороза -26 градусов с ветром 2 м/сек. При этом ощущаемая температура была -33 градуса. По данным Курганского ЦГМС, днем температура воздуха в Курганской области прогнозируется минус 21— минус 26 градусов, без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Кургане 11 января отменили очные занятия в школах для учеников с 1-го по 4-й класс второй смены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 11 января 2024 года занятия в школах Кургана с 1-го по 4-й класс включительно 1-й и 2-й смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Ранее URA.RU писало, что утром 11 января в Кургане занятия для учеников начальных классов первой смены отменили из-за мороза -26 градусов с ветром 2 м/сек. При этом ощущаемая температура была -33 градуса. По данным Курганского ЦГМС, днем температура воздуха в Курганской области прогнозируется минус 21— минус 26 градусов, без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с.