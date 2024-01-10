10 января 2024

В Кургане из-за холодов отменили занятия ученикам второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, зима, рюкзаки, дети, зимняя одежда, школьники, ученики, зимние каникулы
В Кургане ученики 1-4 классов 11 января учатся на дистанте Фото:

В Кургане 11 января отменили очные занятия в школах для учеников с 1-го по 4-й класс второй смены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 11 января 2024 года занятия в школах Кургана с 1-го по 4-й класс включительно 1-й и 2-й смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении администрации города Кургана.

Ранее URA.RU писало, что утром 11 января в Кургане занятия для учеников начальных классов первой смены отменили из-за мороза -26 градусов с ветром 2 м/сек. При этом ощущаемая температура была -33 градуса. По данным Курганского ЦГМС, днем температура воздуха в Курганской области прогнозируется минус 21— минус 26 градусов, без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с.

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В Кургане 11 января отменили очные занятия в школах для учеников с 1-го по 4-й класс второй смены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 11 января 2024 года занятия в школах Кургана с 1-го по 4-й класс включительно 1-й и 2-й смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Ранее URA.RU писало, что утром 11 января в Кургане занятия для учеников начальных классов первой смены отменили из-за мороза -26 градусов с ветром 2 м/сек. При этом ощущаемая температура была -33 градуса. По данным Курганского ЦГМС, днем температура воздуха в Курганской области прогнозируется минус 21— минус 26 градусов, без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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