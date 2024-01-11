Путин: Россию душат и давят, а она стала первой по экономике в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам годам ожидается выше 4% Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия, которую «душат» страны Запада, по объему экономики стала первой в Европе, оставив позади Германию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

«Россию душат и давят со всех сторон, а мы по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали Германию и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. <…> Но на душу населения нам еще надо стараться», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Путин также допустил, что рост ВВП России по итогам года будет больше 4%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия, которую «душат» страны Запада, по объему экономики стала первой в Европе, оставив позади Германию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Россию душат и давят со всех сторон, а мы по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали Германию и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. <…> Но на душу населения нам еще надо стараться», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Путин также допустил, что рост ВВП России по итогам года будет больше 4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...