Путин: Россию душат и давят, а она стала первой по экономике в Европе

Владимир Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам годам ожидается выше 4%
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия, которую «душат» страны Запада, по объему экономики стала первой в Европе, оставив позади Германию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.
«Россию душат и давят со всех сторон, а мы по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали Германию и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. <…> Но на душу населения нам еще надо стараться», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Путин также допустил, что рост ВВП России по итогам года будет больше 4%.
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