10 января 2024

Экспорт тюменского зерна за границу вырос в пять раз

Тюменская область экспортировала в соседние страны более 170 тысяч тонн зерна
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, зерно, агро, агро ферма, фура с зерном
Большую часть зернового экспорта Тюмени составляют пшеница и ячмень Фото:

Экспорт тюменского зерна в соседние страны по итогам 2023 года вырос почти в пять раз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«Экспорт по итогам 2022 года составлял 34530 тонн. За 2023 год проконтролирован вывоз на экспорт 170 тысяч тонн, это в 4,92 раза больше, чем годом ранее», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Чаще всего из Тюмени вывозят пшеницу и ячмень — эти зерновые составляют около 90% от всего объема экспорта. Ключевыми странами-покупателями местного зерна являются Казахстан, Латвия и КНР.

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Экспорт тюменского зерна в соседние страны по итогам 2023 года вырос почти в пять раз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «Экспорт по итогам 2022 года составлял 34530 тонн. За 2023 год проконтролирован вывоз на экспорт 170 тысяч тонн, это в 4,92 раза больше, чем годом ранее», — пояснили URA.RU в ведомстве. Чаще всего из Тюмени вывозят пшеницу и ячмень — эти зерновые составляют около 90% от всего объема экспорта. Ключевыми странами-покупателями местного зерна являются Казахстан, Латвия и КНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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