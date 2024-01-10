Экспорт тюменского зерна за границу вырос в пять раз

Большую часть зернового экспорта Тюмени составляют пшеница и ячмень
Экспорт тюменского зерна в соседние страны по итогам 2023 года вырос почти в пять раз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
«Экспорт по итогам 2022 года составлял 34530 тонн. За 2023 год проконтролирован вывоз на экспорт 170 тысяч тонн, это в 4,92 раза больше, чем годом ранее», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Чаще всего из Тюмени вывозят пшеницу и ячмень — эти зерновые составляют около 90% от всего объема экспорта. Ключевыми странами-покупателями местного зерна являются Казахстан, Латвия и КНР.
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