Экспорт тюменского зерна за границу вырос в пять раз

Тюменская область экспортировала в соседние страны более 170 тысяч тонн зерна

11 января 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Большую часть зернового экспорта Тюмени составляют пшеница и ячмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экспорт тюменского зерна в соседние страны по итогам 2023 года вырос почти в пять раз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «Экспорт по итогам 2022 года составлял 34530 тонн. За 2023 год проконтролирован вывоз на экспорт 170 тысяч тонн, это в 4,92 раза больше, чем годом ранее», — пояснили URA.RU в ведомстве. Чаще всего из Тюмени вывозят пшеницу и ячмень — эти зерновые составляют около 90% от всего объема экспорта. Ключевыми странами-покупателями местного зерна являются Казахстан, Латвия и КНР.

Экспорт тюменского зерна в соседние страны по итогам 2023 года вырос почти в пять раз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «Экспорт по итогам 2022 года составлял 34530 тонн. За 2023 год проконтролирован вывоз на экспорт 170 тысяч тонн, это в 4,92 раза больше, чем годом ранее», — пояснили URA.RU в ведомстве. Чаще всего из Тюмени вывозят пшеницу и ячмень — эти зерновые составляют около 90% от всего объема экспорта. Ключевыми странами-покупателями местного зерна являются Казахстан, Латвия и КНР.