Хлебозавод Сургута решил резко поднять цены

Хлебозавод Сургута с нового года повысил цены на свою продукцию. Причиной стал рост стоимости производства. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей, которому завод направил уведомление.
«СГМУП „СХЗ“ уведомляет о повышении отпускных цен на хлебобулочные изделия с 10 января 2024 года. Повышение отпускных цен обусловлено вынужденной необходимостью в связи с ростом всех составляющих себестоимости продукции», — сообщается в объявлении хлебозавода. Там же указано, что данная мера является вынужденной для обеспечения рентабельности предприятия.
На предприятии журналисту URA.RU пообещали дать комментарий по данному вопросу позже. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе за шесть месяцев 2023 года снизились объемы производства хлебной продукции. Общее снижение составило около 1% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года
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