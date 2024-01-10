10 января 2024

Пермскому топ-менеджеру, которого обвиняют в миллиардном ущербе, не нашли адвоката

Суд над топ-менеджерами «Камской долины» перенесли из-за отсутствия адвоката
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Максим Решетников. Березники, гладиков андрей
У Андрея Гладикова на суде не оказалось адвоката Фото:

Индустриальный районный суд Перми перенес заседание из-за того, что у совладельца и топ-менеджера «Камской долины» Андрея Гладикова не оказалось адвоката. Об этом сообщает Properm.

«Индустриальный районный суд 11 января не смог приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении совладельцев и топ-менеджеров строительной группы компаний „Камская долина“ Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Заседание отложили на 19 января, так как у Гладикова нет адвоката», — передал из зала суда Properm.

Руководители одной из старейших строительных компаний Перми обвиняются в злоупотреблении полномочиями. По мнению прокуратуры, внесенные средства пайщиков и дольщиков они использовали не по назначению. Из-за этого 636 граждан остались без квартир. Ущерб от этих действий оценивают более чем в 1,8 млрд рублей.

Рассмотрение этого дела неоднократно откладывается. С момента последнего заседания по делу прошло больше года. 9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев удовлетворил ходатайство адвоката Романовой Оксаны Деминой и вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. Адвокат сослалась на то, что ее подзащитная на тот момент находилась в колонии и не могла надлежащим образом ознакомиться с материалами дела

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Индустриальный районный суд Перми перенес заседание из-за того, что у совладельца и топ-менеджера «Камской долины» Андрея Гладикова не оказалось адвоката. Об этом сообщает Properm. «Индустриальный районный суд 11 января не смог приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении совладельцев и топ-менеджеров строительной группы компаний „Камская долина“ Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Заседание отложили на 19 января, так как у Гладикова нет адвоката», — передал из зала суда Properm. Руководители одной из старейших строительных компаний Перми обвиняются в злоупотреблении полномочиями. По мнению прокуратуры, внесенные средства пайщиков и дольщиков они использовали не по назначению. Из-за этого 636 граждан остались без квартир. Ущерб от этих действий оценивают более чем в 1,8 млрд рублей. Рассмотрение этого дела неоднократно откладывается. С момента последнего заседания по делу прошло больше года. 9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев удовлетворил ходатайство адвоката Романовой Оксаны Деминой и вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. Адвокат сослалась на то, что ее подзащитная на тот момент находилась в колонии и не могла надлежащим образом ознакомиться с материалами дела
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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