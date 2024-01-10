В Екатеринбурге школьники подхватили кишечную инфекцию

В Екатеринбурге ученики хореографического ансамбля «Клевер» подхватили опасную кишечную инфекцию — норовирус. Они отмечали Новый год в кафе FEST на Фестивальной, 12. Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора Свердловской области.
«В конце декабря специалисты Роспотребнадзора оперативно провели эпидемиологическое расследование по факту заболевания [школьников] острой кишечной инфекцией после посещения FEST. Норовирус был обнаружен как у детей, так и сотрудников кафе», — пишет ведомство на официальном сайте.
По данным Роспотребнадзора, после проверки в кафе были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в общепите не были разработаны и внедрены программы по обеспечению безопасности при приготовлении пищи. Планировка помещений не обеспечивала разграничение потоков сырья и чистой посуды. Недостатки были выявлены и в уборке кафе и содержании инвентаря.
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