10 января 2024

В Екатеринбурге школьники подхватили кишечную инфекцию

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьник, класс, школьники
Дети отмечали Новый год в кафе FEST (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ученики хореографического ансамбля «Клевер» подхватили опасную кишечную инфекцию — норовирус. Они отмечали Новый год в кафе FEST на Фестивальной, 12. Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

«В конце декабря специалисты Роспотребнадзора оперативно провели эпидемиологическое расследование по факту заболевания [школьников] острой кишечной инфекцией после посещения FEST. Норовирус был обнаружен как у детей, так и сотрудников кафе», — пишет ведомство на официальном сайте.

По данным Роспотребнадзора, после проверки в кафе были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в общепите не были разработаны и внедрены программы по обеспечению безопасности при приготовлении пищи. Планировка помещений не обеспечивала разграничение потоков сырья и чистой посуды. Недостатки были выявлены и в уборке кафе и содержании инвентаря.

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В Екатеринбурге ученики хореографического ансамбля «Клевер» подхватили опасную кишечную инфекцию — норовирус. Они отмечали Новый год в кафе FEST на Фестивальной, 12. Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора Свердловской области. «В конце декабря специалисты Роспотребнадзора оперативно провели эпидемиологическое расследование по факту заболевания [школьников] острой кишечной инфекцией после посещения FEST. Норовирус был обнаружен как у детей, так и сотрудников кафе», — пишет ведомство на официальном сайте. По данным Роспотребнадзора, после проверки в кафе были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в общепите не были разработаны и внедрены программы по обеспечению безопасности при приготовлении пищи. Планировка помещений не обеспечивала разграничение потоков сырья и чистой посуды. Недостатки были выявлены и в уборке кафе и содержании инвентаря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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