10 января 2024

Екатеринбург получит 30 новых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, автобусы на остановке, автобусный вокзал
Партия новых автобусов поступит в Екатеринбург до конца января (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург привезут 30 новых автобусов. Партия поступит до конца января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Еще 30 машин добавят как на магистральные маршруты, так и на пути в отдаленные территории. Партия автобусов, закупленных в рамках казначейского кредита, будет доставлена в уральскую столицу до конца января. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте.

Каждый автобус может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты. Также внутри предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с колясками.

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В Екатеринбург привезут 30 новых автобусов. Партия поступит до конца января, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Еще 30 машин добавят как на магистральные маршруты, так и на пути в отдаленные территории. Партия автобусов, закупленных в рамках казначейского кредита, будет доставлена в уральскую столицу до конца января. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. Каждый автобус может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты. Также внутри предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с колясками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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