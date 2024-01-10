Екатеринбург получит 30 новых автобусов

В Екатеринбург привезут 30 новых автобусов. Партия поступит до конца января, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Еще 30 машин добавят как на магистральные маршруты, так и на пути в отдаленные территории. Партия автобусов, закупленных в рамках казначейского кредита, будет доставлена в уральскую столицу до конца января. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте.
Каждый автобус может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты. Также внутри предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с колясками.
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