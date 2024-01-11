Путин объяснил рост цен на яйца тем, что люди их стали больше покупать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика, птицефабрика рефтинская, производство
Владимир Путин отметил, что правительство вовремя не открыло импорт яиц Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Россияне стали чаще покупать яйца, объем производства которых не увеличился. Именно поэтому и выросли цены, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

«Объем производства не изменились, а объем потребления увеличился из-за небольшого роста доходов населения. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. Мы не сориентировали, импорт вовремя не открыли. <…> Бум! И цены полетели», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне стали чаще покупать яйца, объем производства которых не увеличился. Именно поэтому и выросли цены, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Объем производства не изменились, а объем потребления увеличился из-за небольшого роста доходов населения. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. Мы не сориентировали, импорт вовремя не открыли. <…> Бум! И цены полетели», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...