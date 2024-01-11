Путин объяснил рост цен на яйца тем, что люди их стали больше покупать

Владимир Путин отметил, что правительство вовремя не открыло импорт яиц
новость из сюжетаВ России взлетели цены на куриные яйца
Россияне стали чаще покупать яйца, объем производства которых не увеличился. Именно поэтому и выросли цены, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.
«Объем производства не изменились, а объем потребления увеличился из-за небольшого роста доходов населения. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. Мы не сориентировали, импорт вовремя не открыли. <…> Бум! И цены полетели», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24».
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