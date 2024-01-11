«Курганприбор» отправил на пермский завод новые станки

11 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

«Курганприбор» начал модернизировать пермский завод (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Оборонное предприятие «Курганприбор» начало модернизировать пермский завод имени Дзержинского, выкупленный за сотни миллионов рублей. Уже поставлены несколько новых станков с ЧПУ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «Поставили два новых станка продольных автоматов с ЧПУ. Готовится еще партия станков, чтобы дооснастить производство. Много оборудования было изношено поскольку завод был в околобанкротном состоянии. На предприятие планируется выпуск оборонной продукции», — рассказал Колосовников. Также руководитель «Курганприбора» отметил, что на модернизацию производства предусмотрены серьезные вложения. Все задачи, поставленные перед заводом Минобороны и правительством на 2024 год, будут выполнены. Ранее URA.RU писало, что «Курганприбор» выкупил пермский машзавод им. Дзержинского за 725 млн рублей. Идет процесс передачи имущества. До этого предприятие из Перми около 20 лет находился в околобанкротном состоянии.

Оборонное предприятие «Курганприбор» начало модернизировать пермский завод имени Дзержинского, выкупленный за сотни миллионов рублей. Уже поставлены несколько новых станков с ЧПУ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «Поставили два новых станка продольных автоматов с ЧПУ. Готовится еще партия станков, чтобы дооснастить производство. Много оборудования было изношено поскольку завод был в околобанкротном состоянии. На предприятие планируется выпуск оборонной продукции», — рассказал Колосовников. Также руководитель «Курганприбора» отметил, что на модернизацию производства предусмотрены серьезные вложения. Все задачи, поставленные перед заводом Минобороны и правительством на 2024 год, будут выполнены. Ранее URA.RU писало, что «Курганприбор» выкупил пермский машзавод им. Дзержинского за 725 млн рублей. Идет процесс передачи имущества. До этого предприятие из Перми около 20 лет находился в околобанкротном состоянии.