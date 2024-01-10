10 января 2024

В курганскую котельную, где топили гнилым зерном, нагрянула проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, котельная, давление, отопительный сезон, петухово, печь, котельня
Зерновые отходы, которыми топят котельную, считаются биотопливом подобно дровам (архивное фото) Фото:

Прокуратура Курганской области организовала проверку информации о растопке котельной в Целинном муниципальном округе (МО) зерновыми отходами и гнилым зерном. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Прокуратурой области проводится проверка размещенной в СМИ информации о возможном нарушении требований законодательства при проведении отопительного периода в Целинном муниципальном округе», — указано на сайте. В ходе проверки выяснилось, что МУП «Водоканал» заключал договор с поставщиком угля из соседнего региона на 6 тысяч тонн и сумму свыше 24 млн рублей. Но необходимую температуру закупленный уголь не смог поддерживать, а в декабре 2023 года лабораторным исследованием было установлено, что уголь не соответствует сертификату качества. Местные власти не стали оплачивать некачественное топливо.

«Водоканалом» был заключен договор с другим поставщиком топлива. Поставить исполнитель обязался также и зерновые отходы, которые, как поясняет прокуратура, считаются биотопливом, как дрова, топливные гранулы, щепа, солома и другие.

Тем не менее прокуратура вынесла главе муниципалитета представление из-за того, что уголь на котельных округа не соответствует нормативным запасам. «Нарушение температурного режима в жилых домах и социальных объектах не допущено. Ситуация находится на контроле прокуратуры», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на котельной в курганском муниципальном округе кочегары ведут растопку гнилым зерном. Уголь на месте котельной тоже был, но он не соответствовал нужному качеству.

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Прокуратура Курганской области организовала проверку информации о растопке котельной в Целинном муниципальном округе (МО) зерновыми отходами и гнилым зерном. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Прокуратурой области проводится проверка размещенной в СМИ информации о возможном нарушении требований законодательства при проведении отопительного периода в Целинном муниципальном округе», — указано на сайте. В ходе проверки выяснилось, что МУП «Водоканал» заключал договор с поставщиком угля из соседнего региона на 6 тысяч тонн и сумму свыше 24 млн рублей. Но необходимую температуру закупленный уголь не смог поддерживать, а в декабре 2023 года лабораторным исследованием было установлено, что уголь не соответствует сертификату качества. Местные власти не стали оплачивать некачественное топливо. «Водоканалом» был заключен договор с другим поставщиком топлива. Поставить исполнитель обязался также и зерновые отходы, которые, как поясняет прокуратура, считаются биотопливом, как дрова, топливные гранулы, щепа, солома и другие. Тем не менее прокуратура вынесла главе муниципалитета представление из-за того, что уголь на котельных округа не соответствует нормативным запасам. «Нарушение температурного режима в жилых домах и социальных объектах не допущено. Ситуация находится на контроле прокуратуры», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Ранее URA.RU писало, что на котельной в курганском муниципальном округе кочегары ведут растопку гнилым зерном. Уголь на месте котельной тоже был, но он не соответствовал нужному качеству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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