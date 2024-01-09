Уголь для растопки в МО слишком мелкий (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Целинном муниципальном округе (МО) Курганской области кочегар вынужден растапливать котельную с помощью перегнивших отходов от зерна. Об этом URA.RU сообщил читатель из числа местных жителей, поделившись видео растопки котельной.

«В Целинном районе котельную топят гнилью, отходами от зерен. Уголь есть, но много ли смысла в нем, если он мелкий, словно песок», — рассказал читатель.

На предоставленном источником видео заметно, что растопка ведется не углем. Он на кадрах выглядит слишком мелким, чтобы растапливать котельную.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой администрации Целинного МО Петром Скоробогатовым. На звонок журналиста глава не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в округе Курганской области для растопки котельной используют жмых зерна с землей. Администрация округа сообщала, что уголь был завезен массой 2208 тонн.