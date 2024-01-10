В Пермском крае проводится проверка Генпрокуратуры

В Пермский край приехали представители Генпрокуратуры РФ. Они проводят внеплановую проверку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к надзорному ведомству.
«Сотрудники из Генпрокуратуры приехали в Пермский край. В регионе ведомство проводит масштабную внеплановую проверку», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.
По словам источника, знакомого с ситуацией, один из вопросов, который интересует ведомство, — проблемы с ЖКХ в регионе. Проверка затронет и серьезную коммунальную аварию, которая в середине декабря произошла в Соликамске. Тогда десятки многоквартирных домов во время морозов остались без отопления и горячей воды на несколько дней.
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