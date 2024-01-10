10 января 2024

В Пермском крае проводится проверка Генпрокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуроры из Москвы ищут в Пермском крае нарушения Фото:

В Пермский край приехали представители Генпрокуратуры РФ. Они проводят внеплановую проверку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к надзорному ведомству.

«Сотрудники из Генпрокуратуры приехали в Пермский край. В регионе ведомство проводит масштабную внеплановую проверку», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

По словам источника, знакомого с ситуацией, один из вопросов, который интересует ведомство, — проблемы с ЖКХ в регионе. Проверка затронет и серьезную коммунальную аварию, которая в середине декабря произошла в Соликамске. Тогда десятки многоквартирных домов во время морозов остались без отопления и горячей воды на несколько дней.

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В Пермский край приехали представители Генпрокуратуры РФ. Они проводят внеплановую проверку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к надзорному ведомству. «Сотрудники из Генпрокуратуры приехали в Пермский край. В регионе ведомство проводит масштабную внеплановую проверку», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ. По словам источника, знакомого с ситуацией, один из вопросов, который интересует ведомство, — проблемы с ЖКХ в регионе. Проверка затронет и серьезную коммунальную аварию, которая в середине декабря произошла в Соликамске. Тогда десятки многоквартирных домов во время морозов остались без отопления и горячей воды на несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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