10 января 2024

Екатеринбуржца с пятилетней дочерью высадили из поезда в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, вокзал, поезд, зима, путешествие, пассажир, проводник, ржд, турист, жд, пассажиры, туризм, железная дорога, проводник поезда, рязань
У мужчины с собой не было паспорта (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржца Евгения Панова с пятилетней дочкой выгнали из поезда Приобье — Екатеринбург в -26 градусов. У мужчины не было с собой оригинала паспорта. Сюжет об этом появился на youtube-канале «Новости Шеремета Девять с половиной».

«Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда Панов с дочкой приехали на такси. Когда проводник пришел проверять паспорта, Евгений сообщил, что забыл документы в Екатеринбурге, но показал паспорт через „Госуслуги“. Однако начальник поезда высадила мужчину с дочкой, несмотря на мороз в -26 градусов», — объяснил ситуацию журналист канала.

Семье пытался помочь начальник станции в Серове, но безуспешно. В итоге Панов с дочкой отправились в Екатеринбург только 6 января на автобусе. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что организовали проверку по данному происшествию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги, ответ ожидается.

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Екатеринбуржца Евгения Панова с пятилетней дочкой выгнали из поезда Приобье — Екатеринбург в -26 градусов. У мужчины не было с собой оригинала паспорта. Сюжет об этом появился на youtube-канале «Новости Шеремета Девять с половиной». «Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда Панов с дочкой приехали на такси. Когда проводник пришел проверять паспорта, Евгений сообщил, что забыл документы в Екатеринбурге, но показал паспорт через „Госуслуги“. Однако начальник поезда высадила мужчину с дочкой, несмотря на мороз в -26 градусов», — объяснил ситуацию журналист канала. Семье пытался помочь начальник станции в Серове, но безуспешно. В итоге Панов с дочкой отправились в Екатеринбург только 6 января на автобусе. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что организовали проверку по данному происшествию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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