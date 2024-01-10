Екатеринбуржца с пятилетней дочерью высадили из поезда в мороз

Екатеринбуржца Евгения Панова с пятилетней дочкой выгнали из поезда Приобье — Екатеринбург в -26 градусов. У мужчины не было с собой оригинала паспорта. Сюжет об этом появился на youtube-канале «Новости Шеремета Девять с половиной».
«Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда Панов с дочкой приехали на такси. Когда проводник пришел проверять паспорта, Евгений сообщил, что забыл документы в Екатеринбурге, но показал паспорт через „Госуслуги“. Однако начальник поезда высадила мужчину с дочкой, несмотря на мороз в -26 градусов», — объяснил ситуацию журналист канала.
Семье пытался помочь начальник станции в Серове, но безуспешно. В итоге Панов с дочкой отправились в Екатеринбург только 6 января на автобусе. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что организовали проверку по данному происшествию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги, ответ ожидается.
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