Якушев назвал регионы УрФО, в которых осталось больше всего долгостроев

Якушев: больше всего долгостроев — в ХМАО, Челябинской и Свердловской областях

11 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Якушев проанализировал ситуацию с долгостроями в УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО осталось всего пять долгостроев, по которым заключены договоры долевого участия. Такие же объекты есть в Челябинской и Свердловской областях. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве президента России в УрФО. «Количество долгостроев в УрФО [за два последних года] сократилось в 15 раз: со 136 на начало 2022 года до девяти на начало января 2024 года», — следует из заявления уральского полпреда Владимира Якушева. Девять долгостроев на территории УрФО до сих пор остаются в Едином реестре проблемных объектов. Из них пять находятся в Югре, три — в Челябинской области, а также один, нежилой, — в Свердловской области. По словам полпреда, работа по оставшимся объектам продолжается. Региональные органы власти и Фонд развития территорий способствуют восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югре за 2023 год восстановили права 524 обманутых дольщиков. Из 12 зданий-долгостроев в Ханты-Мансийском автономном округе осталось всего пять.

В ХМАО осталось всего пять долгостроев, по которым заключены договоры долевого участия. Такие же объекты есть в Челябинской и Свердловской областях. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве президента России в УрФО. «Количество долгостроев в УрФО [за два последних года] сократилось в 15 раз: со 136 на начало 2022 года до девяти на начало января 2024 года», — следует из заявления уральского полпреда Владимира Якушева. Девять долгостроев на территории УрФО до сих пор остаются в Едином реестре проблемных объектов. Из них пять находятся в Югре, три — в Челябинской области, а также один, нежилой, — в Свердловской области. По словам полпреда, работа по оставшимся объектам продолжается. Региональные органы власти и Фонд развития территорий способствуют восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югре за 2023 год восстановили права 524 обманутых дольщиков. Из 12 зданий-долгостроев в Ханты-Мансийском автономном округе осталось всего пять.