Якушев назвал регионы УрФО, в которых осталось больше всего долгостроев

Якушев: больше всего долгостроев — в ХМАО, Челябинской и Свердловской областях
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение педагогов УрФО полпредом Владимиром Якушевым. Екатеринбург , якушев владимир
Якушев проанализировал ситуацию с долгостроями в УрФО Фото:

В ХМАО осталось всего пять долгостроев, по которым заключены договоры долевого участия. Такие же объекты есть в Челябинской и Свердловской областях. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве президента России в УрФО.

«Количество долгостроев в УрФО [за два последних года] сократилось в 15 раз: со 136 на начало 2022 года до девяти на начало января 2024 года», — следует из заявления уральского полпреда Владимира Якушева. Девять долгостроев на территории УрФО до сих пор остаются в Едином реестре проблемных объектов. Из них пять находятся в Югре, три — в Челябинской области, а также один, нежилой, — в Свердловской области.

По словам полпреда, работа по оставшимся объектам продолжается. Региональные органы власти и Фонд развития территорий способствуют восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югре за 2023 год восстановили права 524 обманутых дольщиков. Из 12 зданий-долгостроев в Ханты-Мансийском автономном округе осталось всего пять.

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В ХМАО осталось всего пять долгостроев, по которым заключены договоры долевого участия. Такие же объекты есть в Челябинской и Свердловской областях. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве президента России в УрФО. «Количество долгостроев в УрФО [за два последних года] сократилось в 15 раз: со 136 на начало 2022 года до девяти на начало января 2024 года», — следует из заявления уральского полпреда Владимира Якушева. Девять долгостроев на территории УрФО до сих пор остаются в Едином реестре проблемных объектов. Из них пять находятся в Югре, три — в Челябинской области, а также один, нежилой, — в Свердловской области. По словам полпреда, работа по оставшимся объектам продолжается. Региональные органы власти и Фонд развития территорий способствуют восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югре за 2023 год восстановили права 524 обманутых дольщиков. Из 12 зданий-долгостроев в Ханты-Мансийском автономном округе осталось всего пять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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