28 декабря 2023

В ХМАО более 500 обманутых дольщиков получили жилье

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В ХМАО за 2023 год стало на 7 долгостроев меньше Фото:

В Югре за 2023 год восстановили права 524 обманутых дольщиков. Из 12 зданий-долгостроев в Ханты-Мансийском автономном округе осталось всего пять. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства и ЖКК ХМАО.

«Права 524 обманутых дольщиков восстановлены в 2023 году. Семь югорских долгостроев исключены из единого реестра проблемных объектов РФ этом году. До этого момента таких объектов в базе было двенадцать», — сообщает пресс-служба депстроя Югры.

В Сургуте за прошедший год 55 пострадавших дольщика из второго дома ЖК «Ривер Хаус» получили равнозначные квартиры в домах этого же комплекса, 286 человек получили законное жилье на улице Университетской, 43 и 45. Кроме того, собственники квартир в ЖК «Возрождение» получили места на подземной парковке. Дольщики Нефтеюганска также получили жилье: 82 человека в доме №49 в 5 микрорайоне и 31 человек из дома № 7 в 11 А микрорайоне получил аналогичную квартиру в другом здании.

На данный момент, в едином реестре долгостроев Югры остается пять объектов. В пресс-службе депстроя заверили, что в 2024 году планируется обеспечить законным жильем еще 608 югорских дольщиков.

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В Югре за 2023 год восстановили права 524 обманутых дольщиков. Из 12 зданий-долгостроев в Ханты-Мансийском автономном округе осталось всего пять. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства и ЖКК ХМАО. «Права 524 обманутых дольщиков восстановлены в 2023 году. Семь югорских долгостроев исключены из единого реестра проблемных объектов РФ этом году. До этого момента таких объектов в базе было двенадцать», — сообщает пресс-служба депстроя Югры. В Сургуте за прошедший год 55 пострадавших дольщика из второго дома ЖК «Ривер Хаус» получили равнозначные квартиры в домах этого же комплекса, 286 человек получили законное жилье на улице Университетской, 43 и 45. Кроме того, собственники квартир в ЖК «Возрождение» получили места на подземной парковке. Дольщики Нефтеюганска также получили жилье: 82 человека в доме №49 в 5 микрорайоне и 31 человек из дома № 7 в 11 А микрорайоне получил аналогичную квартиру в другом здании. На данный момент, в едином реестре долгостроев Югры остается пять объектов. В пресс-службе депстроя заверили, что в 2024 году планируется обеспечить законным жильем еще 608 югорских дольщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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