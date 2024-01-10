В Тюменской области обещают учесть претензии Пескова к «Хищнику»

11 января 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков оценил тюменский снегоболотоход во время визита на Чукотку Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тюменской компании, которая производит снегоболотоход «Хищник», пообещали учесть все претензии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом со ссылкой на руководство производителя сообщает РИА Новости. «Производители вездехода „Хищник“ пообещали учесть замечания Пескова относительно качества автомобиля. Директор предприятия заявил, что критику они всегда стараются принимать и постоянно работают над качеством», — сообщает РИА Новости. По данным издания, директор компании объяснил наличие у машины иностранного двигателя отсутствием отечественных аналогов. Коробку передач компания тоже не сможет улучшить, так как ее производит другое предприятие. Ранее Песков заявил, что остался не очень доволен поездкой на снегоболотоходе «Хищник». По его словам, машину надо дорабатывать, передает RT.

В тюменской компании, которая производит снегоболотоход «Хищник», пообещали учесть все претензии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом со ссылкой на руководство производителя сообщает РИА Новости. «Производители вездехода „Хищник“ пообещали учесть замечания Пескова относительно качества автомобиля. Директор предприятия заявил, что критику они всегда стараются принимать и постоянно работают над качеством», — сообщает РИА Новости. По данным издания, директор компании объяснил наличие у машины иностранного двигателя отсутствием отечественных аналогов. Коробку передач компания тоже не сможет улучшить, так как ее производит другое предприятие. Ранее Песков заявил, что остался не очень доволен поездкой на снегоболотоходе «Хищник». По его словам, машину надо дорабатывать, передает RT.