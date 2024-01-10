Из известного тюменского бара уволился весь персонал

Персонал тюменского бара «Дело» уволился в полном составе

11 января 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

После покупки бара крупнейшим ресторанным холдингом региона весь прежний персонал заведения уволился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в полном составе уволился персонал бара «Дело», расположенного на новой пешеходной улице Дзержинского в исторической части города. Это произошло после покупки заведения крупным ресторанным холдингом «Максим». Об этом сотрудники сообщили в запрещенной социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). После увольнения старого состава в заведение пришла новая команда холдинга. «В первой сторис от 12 декабря 2023 года Лариса Невидайло [руководитель холдинга] говорит, что не будет менять меню и карту вин бара. Во второй — рассказываем, что всю команду „Дела“ уволили. „Мы не будем менять условия работы“, потому что мы вас всех уволим? Это так? Ждем хоть каких-то комментариев от Ларисы Невидайло и „Максим“», — говорится в серии сторис паблика gastronorm. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ресторанной сети «Максим», старая команда бара «Дело» не хотела подстраиваться под новые, более высокие стандарты работы. Новые владельцы были готовы ждать, пока сотрудники адаптируются к изменениям, однако те сами приняли решение уволиться. Руководитель сети Лариса Невидайло пока не прокомментировала ситуацию, так как находится в отпуске.

В Тюмени в полном составе уволился персонал бара «Дело», расположенного на новой пешеходной улице Дзержинского в исторической части города. Это произошло после покупки заведения крупным ресторанным холдингом «Максим». Об этом сотрудники сообщили в запрещенной социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). После увольнения старого состава в заведение пришла новая команда холдинга. «В первой сторис от 12 декабря 2023 года Лариса Невидайло [руководитель холдинга] говорит, что не будет менять меню и карту вин бара. Во второй — рассказываем, что всю команду „Дела“ уволили. „Мы не будем менять условия работы“, потому что мы вас всех уволим? Это так? Ждем хоть каких-то комментариев от Ларисы Невидайло и „Максим“», — говорится в серии сторис паблика gastronorm. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ресторанной сети «Максим», старая команда бара «Дело» не хотела подстраиваться под новые, более высокие стандарты работы. Новые владельцы были готовы ждать, пока сотрудники адаптируются к изменениям, однако те сами приняли решение уволиться. Руководитель сети Лариса Невидайло пока не прокомментировала ситуацию, так как находится в отпуске.