Из-за резких перепадов температур крыши покрылись наледью и сосульками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена

Вице-губернатор Челябинска Сергей Шаль 11 января объезжает город, чтобы проконтролировать уборку сосулек с крыш. Работа ведется, но осложняется низкими температурами, из-за которых невозможно применять спецтехнику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Трудно не заметить огромные глыбы. Свисают уже не сосульки, а сосули. После обильных снегопадов 1 января были плюсовые температуры, все подтаяло. Потом резко замерзло. Сейчас практически все дома со скатными крышами имеют по периметру сосульки и наледь. Поэтому работа организована», — заявил Шаль.

Замгубернатора уточнил, что из-за морозов невозможно применять спецтехнику. Гидравлические подъемные механизмы могут функционировать до минус 15-20 градусов. Поэтому к работе привлечены альпинисты. Также наледь сбивают с земли телескопическими устройствами. Шаль пояснил, что с потеплением работы усилятся, в планах закончить их в течение недели.

В региональном миндортрансе подтвердили проблемы с движением транспорта, переполненными автобусами и состоянием остановок в Челябинске из-за снегопадов. Министр Алексей Нечаев лично совершил объезд проблемных участков.