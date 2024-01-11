В Челябинске вице-губернатор Шаль проверил, как сбивают сосульки с крыш. Фото, видео

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Сосульки. ЖКХ. Челябинск., крыша, сосульки, жкх, глыба, лед
Из-за резких перепадов температур крыши покрылись наледью и сосульками Фото:
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Вице-губернатор Челябинска Сергей Шаль 11 января объезжает город, чтобы проконтролировать уборку сосулек с крыш. Работа ведется, но осложняется низкими температурами, из-за которых невозможно применять спецтехнику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Трудно не заметить огромные глыбы. Свисают уже не сосульки, а сосули. После обильных снегопадов 1 января были плюсовые температуры, все подтаяло. Потом резко замерзло. Сейчас практически все дома со скатными крышами имеют по периметру сосульки и наледь. Поэтому работа организована», — заявил Шаль.

Замгубернатора уточнил, что из-за морозов невозможно применять спецтехнику. Гидравлические подъемные механизмы могут функционировать до минус 15-20 градусов. Поэтому к работе привлечены альпинисты. Также наледь сбивают с земли телескопическими устройствами. Шаль пояснил, что с потеплением работы усилятся, в планах закончить их в течение недели.

В региональном миндортрансе подтвердили проблемы с движением транспорта, переполненными автобусами и состоянием остановок в Челябинске из-за снегопадов. Министр Алексей Нечаев лично совершил объезд проблемных участков.

Из-за сильных морозов сосульки и наледь сбивают вручную
Из-за сильных морозов сосульки и наледь сбивают вручную
Фото:

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Вице-губернатор Челябинска Сергей Шаль 11 января объезжает город, чтобы проконтролировать уборку сосулек с крыш. Работа ведется, но осложняется низкими температурами, из-за которых невозможно применять спецтехнику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Трудно не заметить огромные глыбы. Свисают уже не сосульки, а сосули. После обильных снегопадов 1 января были плюсовые температуры, все подтаяло. Потом резко замерзло. Сейчас практически все дома со скатными крышами имеют по периметру сосульки и наледь. Поэтому работа организована», — заявил Шаль. Замгубернатора уточнил, что из-за морозов невозможно применять спецтехнику. Гидравлические подъемные механизмы могут функционировать до минус 15-20 градусов. Поэтому к работе привлечены альпинисты. Также наледь сбивают с земли телескопическими устройствами. Шаль пояснил, что с потеплением работы усилятся, в планах закончить их в течение недели. В региональном миндортрансе подтвердили проблемы с движением транспорта, переполненными автобусами и состоянием остановок в Челябинске из-за снегопадов. Министр Алексей Нечаев лично совершил объезд проблемных участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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