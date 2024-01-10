10 января 2024

Глава столицы ЯНАО сообщил о готовности к отключению электроэнергии в городе

Мэр Салехарда Титовский: есть вероятность отключения электроэнергии в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Томинский ГОК РМК. Челябинск , лэп, провода, столб, опора, энергетика, изоляторы, электричество
Из-за сильно ветра в Салехарде могут быть перебои с электричеством Фото:

В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды могут быть проблемы с электричеством, однако аварийные службы готовы к устранению неполадок. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Титовский.

«Вероятность отключения электроэнергии существует. При этом все наши службы переведены на особый режим работы, даны необходимые распоряжения и команды. Мы готовы реагировать на любые аварийные ситуации», — поделился градоначальник.

Ранее URA.RU сообщило об аварийном отключении электричества в селе Яр-Сале (ЯНАО). Жители населенного пункта остались без света из-за короткого замыкания.

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В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды могут быть проблемы с электричеством, однако аварийные службы готовы к устранению неполадок. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Титовский. «Вероятность отключения электроэнергии существует. При этом все наши службы переведены на особый режим работы, даны необходимые распоряжения и команды. Мы готовы реагировать на любые аварийные ситуации», — поделился градоначальник. Ранее URA.RU сообщило об аварийном отключении электричества в селе Яр-Сале (ЯНАО). Жители населенного пункта остались без света из-за короткого замыкания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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