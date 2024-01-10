Глава столицы ЯНАО сообщил о готовности к отключению электроэнергии в городе

Мэр Салехарда Титовский: есть вероятность отключения электроэнергии в городе

11 января 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Из-за сильно ветра в Салехарде могут быть перебои с электричеством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды могут быть проблемы с электричеством, однако аварийные службы готовы к устранению неполадок. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Титовский. «Вероятность отключения электроэнергии существует. При этом все наши службы переведены на особый режим работы, даны необходимые распоряжения и команды. Мы готовы реагировать на любые аварийные ситуации», — поделился градоначальник. Ранее URA.RU сообщило об аварийном отключении электричества в селе Яр-Сале (ЯНАО). Жители населенного пункта остались без света из-за короткого замыкания.

В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды могут быть проблемы с электричеством, однако аварийные службы готовы к устранению неполадок. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Титовский. «Вероятность отключения электроэнергии существует. При этом все наши службы переведены на особый режим работы, даны необходимые распоряжения и команды. Мы готовы реагировать на любые аварийные ситуации», — поделился градоначальник. Ранее URA.RU сообщило об аварийном отключении электричества в селе Яр-Сале (ЯНАО). Жители населенного пункта остались без света из-за короткого замыкания.