Глава столицы ЯНАО сообщил о готовности к отключению электроэнергии в городе

Из-за сильно ветра в Салехарде могут быть перебои с электричеством
В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды могут быть проблемы с электричеством, однако аварийные службы готовы к устранению неполадок. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Вероятность отключения электроэнергии существует. При этом все наши службы переведены на особый режим работы, даны необходимые распоряжения и команды. Мы готовы реагировать на любые аварийные ситуации», — поделился градоначальник.
Ранее URA.RU сообщило об аварийном отключении электричества в селе Яр-Сале (ЯНАО). Жители населенного пункта остались без света из-за короткого замыкания.
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