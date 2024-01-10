Амбассадор модного бренда США найден мертвым в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найден мертвым Руслан Хамдеев, представлявший бренд Tom Ford

11 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Обстоятельства смерти мужчины предстоит выяснить криминалистам Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге мертвым в собственной квартире найден Руслан Хамдеев, поиски которого велись с декабря прошлого года. Об этом URA.RU рассказал источник из его окружения. «Руслан был найден мертвым в своей квартире. Точных причин смерти пока никто из близких не знает. Может, это был суицид, может, естественная смерть, а может, и криминал», — сказал собеседник агентства. По его словам, до санкций Хамдеев являлся представителем американского бренда Tom Ford в Екатеринбурге. Ранее, в Москве, он работал с компанией Louis Vuitton. «После санкций, когда большинство мировых брендов ушли из России, он не мог найти себя. Возможно, была депрессия», — предположил источник. Руслан Хамдеев перестал выходить на связь со знакомыми 19 декабря. Полицией и волонтерами велись поиски 46-летнего мужчины. В конце январских каникул отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что Хамдеев найден мертвым. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Руслана Хамдеева. Руслан Хамдеев пропал в декабре и был найден мертвым после новогодних праздников Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», форум, https://lizaalert.ru/forum/viewtopic.php?t=74771

В Екатеринбурге мертвым в собственной квартире найден Руслан Хамдеев, поиски которого велись с декабря прошлого года. Об этом URA.RU рассказал источник из его окружения. «Руслан был найден мертвым в своей квартире. Точных причин смерти пока никто из близких не знает. Может, это был суицид, может, естественная смерть, а может, и криминал», — сказал собеседник агентства. По его словам, до санкций Хамдеев являлся представителем американского бренда Tom Ford в Екатеринбурге. Ранее, в Москве, он работал с компанией Louis Vuitton. «После санкций, когда большинство мировых брендов ушли из России, он не мог найти себя. Возможно, была депрессия», — предположил источник. Руслан Хамдеев перестал выходить на связь со знакомыми 19 декабря. Полицией и волонтерами велись поиски 46-летнего мужчины. В конце январских каникул отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что Хамдеев найден мертвым. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Руслана Хамдеева.