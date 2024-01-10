10 января 2024

Амбассадор модного бренда США найден мертвым в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найден мертвым Руслан Хамдеев, представлявший бренд Tom Ford
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства смерти мужчины предстоит выяснить криминалистам Фото:

В Екатеринбурге мертвым в собственной квартире найден Руслан Хамдеев, поиски которого велись с декабря прошлого года. Об этом URA.RU рассказал источник из его окружения.

«Руслан был найден мертвым в своей квартире. Точных причин смерти пока никто из близких не знает. Может, это был суицид, может, естественная смерть, а может, и криминал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, до санкций Хамдеев являлся представителем американского бренда Tom Ford в Екатеринбурге. Ранее, в Москве, он работал с компанией Louis Vuitton. «После санкций, когда большинство мировых брендов ушли из России, он не мог найти себя. Возможно, была депрессия», — предположил источник.

Руслан Хамдеев перестал выходить на связь со знакомыми 19 декабря. Полицией и волонтерами велись поиски 46-летнего мужчины. В конце январских каникул отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что Хамдеев найден мертвым.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Руслана Хамдеева.

Руслан Хамдеев пропал в декабре и был найден мертвым после новогодних праздников
Руслан Хамдеев пропал в декабре и был найден мертвым после новогодних праздников
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В Екатеринбурге мертвым в собственной квартире найден Руслан Хамдеев, поиски которого велись с декабря прошлого года. Об этом URA.RU рассказал источник из его окружения. «Руслан был найден мертвым в своей квартире. Точных причин смерти пока никто из близких не знает. Может, это был суицид, может, естественная смерть, а может, и криминал», — сказал собеседник агентства. По его словам, до санкций Хамдеев являлся представителем американского бренда Tom Ford в Екатеринбурге. Ранее, в Москве, он работал с компанией Louis Vuitton. «После санкций, когда большинство мировых брендов ушли из России, он не мог найти себя. Возможно, была депрессия», — предположил источник. Руслан Хамдеев перестал выходить на связь со знакомыми 19 декабря. Полицией и волонтерами велись поиски 46-летнего мужчины. В конце январских каникул отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что Хамдеев найден мертвым. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Руслана Хамдеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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