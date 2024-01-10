10 января 2024

Тюменцев вынуждают ходить по сугробам в темноте из-за отсутствия автобусов

В Тюмени перевозчик самовольно отменяет автобусы, несмотря на контракт с мэрией
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам тюменцев, вечерами автобусы ходить перестают (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Проблемы с автобусами в Тюмени

Жители тюменского микрорайона Лесной вынуждены ходить пешком в темноте и по сугробам, так как вечерами в их микрорайон не приезжают автобусы маршрута №80. Об этом тюменцы рассказали в соцсетях. Маршрут проверили чиновники, однако сразу после их визита проблемы начались снова.

«Микрорайон Лесной и 80-й маршрут: неделю с работы после восьми вечера ходим в темноте по полю, лесам и сугробам. Нам прямо сказали, что маршруток после 20:00 не будет», — написал тюменец Григорий Соболенков в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно расписанию на сайте «Тюменьгортранса», последний автобус на остановку «Микрорайон Лесной» должен приезжать в 21:18. Однако, судя по отзывам жителей, это правило не соблюдается.

После массовых жалоб тюменцев работу перевозчика — ООО «Тюменьавтолайн» — проверила администрация города. 11 января обследование провел директор департамента дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин.

«С утра на линию вышло три автобуса малого класса. Заполняемость не превышала допустимых значений. Количество транспортных средств на маршруте будет постепенно увеличиваться в зависимости от пассажиропотока. Если ООО „Тюменьавтолайн“ продолжит ненадлежащим образом исполнять обязательства, к перевозчику будут применены меры, вплоть до расторжения контракта», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

На момент публикации новости на линии маршрута №80, согласно карте на сайте «Тюменьгортранса», работало лишь два автобуса. А согласно сервису 2GIS — и вовсе один, а не три, как во время визита проверяющих. Получить комментарий от перевозчика не удалось: телефон приемной компании постоянно оказывался занят.

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Жители тюменского микрорайона Лесной вынуждены ходить пешком в темноте и по сугробам, так как вечерами в их микрорайон не приезжают автобусы маршрута №80. Об этом тюменцы рассказали в соцсетях. Маршрут проверили чиновники, однако сразу после их визита проблемы начались снова. «Микрорайон Лесной и 80-й маршрут: неделю с работы после восьми вечера ходим в темноте по полю, лесам и сугробам. Нам прямо сказали, что маршруток после 20:00 не будет», — написал тюменец Григорий Соболенков в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно расписанию на сайте «Тюменьгортранса», последний автобус на остановку «Микрорайон Лесной» должен приезжать в 21:18. Однако, судя по отзывам жителей, это правило не соблюдается. После массовых жалоб тюменцев работу перевозчика — ООО «Тюменьавтолайн» — проверила администрация города. 11 января обследование провел директор департамента дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин. «С утра на линию вышло три автобуса малого класса. Заполняемость не превышала допустимых значений. Количество транспортных средств на маршруте будет постепенно увеличиваться в зависимости от пассажиропотока. Если ООО „Тюменьавтолайн“ продолжит ненадлежащим образом исполнять обязательства, к перевозчику будут применены меры, вплоть до расторжения контракта», — прокомментировали ситуацию в мэрии. На момент публикации новости на линии маршрута №80, согласно карте на сайте «Тюменьгортранса», работало лишь два автобуса. А согласно сервису 2GIS — и вовсе один, а не три, как во время визита проверяющих. Получить комментарий от перевозчика не удалось: телефон приемной компании постоянно оказывался занят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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