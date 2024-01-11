Суд отказался искать иностранные счета челябинского экс-губернатора Дубровского

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Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
Суд поверил, что Борис Дубровский и его представители потеряли нужные документы Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Финансовый управляющий обанкротившегося экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не сумел убедить суд затребовать данные о его иностранных счетах, недвижимости и долях в бизнесе. Восемнадцатый апелляционный суд 11 января отклонил это требование.

«Отменить определение полностью и разрешить вопрос по существу», — сообщается в базе судебных дел. Само решение апелляционной инстанции на сайте пока не появилось.

«Ранее финансовый управляющий Дубровского Иван Васин обратился в Арбитражный суд Челябинской области. Он просил затребовать дополнительные сведения по делу о банкротстве Дубровского, включая информацию о его счетах не только в России, но и в иностранных банках. А также о недвижимости, долях в бизнесе и так далее. Дубровский выступил с протестом, заявив, что представители экс-чиновника потеряли часть документов — на этом основании апелляционная инстанция не стала обязывать его представителей предоставлять данные сведения», — рассказал URA.RU один из участников процесса.

Сейчас кредиторы располагают весьма урезанным объемом информации: размер пенсии, свидетельство о разводе с женой и тому подобное. Дубровский после отставки уехал из России. Его представители отказались от общения со СМИ. Финансовый управляющий экс-главы региона не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Дубровского признали банкротом 19 июля по иску конкурсного управляющего разорившейся семейного актива — ПО «Монтажник». Суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору перечислено свыше 37 млн рублей. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но не сделал этого.

ПО «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом.

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Финансовый управляющий обанкротившегося экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не сумел убедить суд затребовать данные о его иностранных счетах, недвижимости и долях в бизнесе. Восемнадцатый апелляционный суд 11 января отклонил это требование. «Отменить определение полностью и разрешить вопрос по существу», — сообщается в базе судебных дел. Само решение апелляционной инстанции на сайте пока не появилось. «Ранее финансовый управляющий Дубровского Иван Васин обратился в Арбитражный суд Челябинской области. Он просил затребовать дополнительные сведения по делу о банкротстве Дубровского, включая информацию о его счетах не только в России, но и в иностранных банках. А также о недвижимости, долях в бизнесе и так далее. Дубровский выступил с протестом, заявив, что представители экс-чиновника потеряли часть документов — на этом основании апелляционная инстанция не стала обязывать его представителей предоставлять данные сведения», — рассказал URA.RU один из участников процесса. Сейчас кредиторы располагают весьма урезанным объемом информации: размер пенсии, свидетельство о разводе с женой и тому подобное. Дубровский после отставки уехал из России. Его представители отказались от общения со СМИ. Финансовый управляющий экс-главы региона не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Дубровского признали банкротом 19 июля по иску конкурсного управляющего разорившейся семейного актива — ПО «Монтажник». Суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору перечислено свыше 37 млн рублей. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но не сделал этого. ПО «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом.
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