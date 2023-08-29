Иностранные счета челябинского экс-губернатора разыскивают через суд

У Бориса Дубровского требуют раскрыть все данные о счета и имуществе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Финансовый управляющий обанкротившегося экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского затребовал через суд данные о всех его счетах, в том числе в иностранных банках. Об этом сообщил URA.RU один из участников процесса о банкротстве.

«Финансовый управляющий Дубровского, Иван Васин, подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление об истребовании доказательств и дополнительных сведений по делу. В том числе речь идет о счетах не только в российских, но и в иностранных банках, всей недвижимости, долях в бизнесе и прочем. Суд уже требовал от Дубровского предоставить эту информацию, но получил ее в очень урезанном виде: размер пенсии, свидетельство о разводе с женой и тому подобное. Теперь с экс-чиновника начинают взыскивать долги, нужно установить весь объем имущества», — рассказал инсайдер.

Дубровский, по имеющейся информации, проживает в Швейцарии. Его представители отказались от общения со СМИ. Финансовый управляющий бывшего губернатора Иван Васин не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Дубровского признали банкротом 19 июля. Иск в областной арбитраж подала конкурсный управляющий разорившейся семейного актива — ПО «Монтажник» — Елена Соломка. Суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору перечислено свыше 37 млн рублей. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но не сделал этого.

ПО «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом.