Для фирмы семьи челябинского экс-губернатора продлили процедуру банкротства

Суд продлил банкротство на ПО «Монтажник», которое принадлежит семье экс-губернатора Дубровского

ПО «Монтажник» было куплено семьей Дубровского, когда он руководил Челябинской областью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области продлил до 10 июля конкурсное производство на ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащего семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Этим же судебным решением продлены полномочия конкурсного управляющего Елены Соломки.

«Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении ПО „Монтажник“, г. Магнитогорск, Челябинской области до 10 июля 2023 года. Полномочия конкурсного управляющего Соломки Елены Андреевны действительны до даты завершения конкурсного производства», — говорится в решении арбитражного суда.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году, когда глава семейства руководил регионом. Основная часть активов принадлежит Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске. На работы потратили 4,5 млрд рублей из бюджета области. В настоящее время объект заброшен, расследуются уголовные дела.

В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом. 10 июня того же года было введено конкурсное производство. Долги оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Кредиторы требуют привлечь к субсидиарной ответственности Бориса и Александра Дубровских.

На часть средств Дубровского-старшего наложен арест. Дубровский-младший признан банкротом. Экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк осужден по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата), части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и приговорен к 4 годам колонии общего режима. Дубровские от общения со СМИ отказываются.