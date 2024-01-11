Копейчане высмеяли мэра города за фото пустых мусорок

В Копейске очистили от мусора очень мало контейнерных площадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, высмеяли в соцсетях пост мэра города Андрея Фалейчика, где он разместил фотографии нескольких очищенных от мусора контейнерных площадок. За несколько часов отчет мэра набрал больше 60 гневных и саркастических комментариев.

«Вот дожили, мэр города оправдывается и выкладывает фото мусорных баков. На Калинина, 20, куча уже через дорогу к дому подползает», — пишет в комментариях к записи мэра Копейска Евген Б. «Чудеса, мусор вывозят. Сначала засрали город, а теперь отчитываются», — добавляет Татьяна Р. «Так и убиралось все это и вывозилось не вами! Все это делали сотрудники УК, а вы только фото красивые везде выкладываете…» — пишет Татьяна К.

Как уточняет в комментариях Анастасия П., в частном секторе поселка Горняк мусоровозы не вывозили мусор с 26 декабря. Аналогичная ситуация сложилась в частном секторе других поселков Копейска.

«Мусор уже по дороге валяется! С 26 декабря ни разу не было машины, почему ЦКС отказывает в перерасчете квитанций? Почти три недели услуга не оказывается, а оплатить мы ее почему-то должны в полном объеме, как так?» — пишет Анастасия.

Власти Копейска ссылались на обильный снегопад и крайне неблагоприятные метеоусловия в виде морозов, которые не позволили своевременно очистить дороги. По мнению другой жительницы Копейска, Галины Г., в прежние зимы также бывало много снега, однако дороги чистили оперативнее, поэтому подобных проблем с транспортом и мусором не было. Многие высказали мнение, что со своими обязанностями структуры мэрии не справились.

«Почему убрали спец автоколонну? Раньше грейдеры всю ночь чистили снег… просто нет хозяев в городе, раньше были руководители впервую очередь хозяйственники», — добавляет Галина Г. «Такое чувство, что наша администрация проснулась после спячки», — пишет Рамиль С. «Дайте уже самоотвод, покиньте занимаемую должность! Вы не справляетесь со своими обязанностями», — подчеркивает Алена У.

Ранее URA.RU сообщало, что ситуация с вывозом мусора и снега в Челябинске и Копейске дошла до Генпрокуратуры по УрФО. Помимо проблем с вывозом отходов и снега, замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев отметил проблему общественного транспорта в Копейске и затянувшиеся сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в Коркино.