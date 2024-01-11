В Александровске публичный конфликт мэра и депутата дошел до суда

Ольга Лаврова ответила Марине Зиминой, обвинившей ее в попытке уволить с должности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат гордумы Александровска Пермского края Марина Зимина рискует лишиться должности директора городской гимназии. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что учредитель в лице мэрии внес в трудовой договор педагога изменения, которые позволят расторгнуть его в одностороннем порядке. Для этого администрация округа обратилась в суд. Зимина отметила, что желание уволить ее — личная месть главы округа Ольги Лавровой, на которую ранее пожаловалась депутат.

«Действия Лавровой просчитываются „на раз-два-три“ — уволить неугодную ей Зимину и закрыть гимназию. А как иначе? Ведь глава муниципалитета так обиделась на правду о том, что она нарушила закон „О противодействии коррупции“, что решила рассчитаться с „непослушным“ ей депутатом Зиминой таким образом», — высказала мнение Зимина, добавив, что судебное заседание назначено на 5 февраля.

Лаврова слова Зиминой назвала «очередной ложью». Чиновница заявила об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте», записав видеообращение. В нем Лаврова заявила, что иск, поданный к Зиминой, касается не ее увольнения с должности, а изменения условий трудового договора. По словам главы Александровска, они «противоречит трудовому кодексу».

Конфликт между Зиминой и Лавровой обострился осенью прошлого года. Депутат утверждала, что Лаврова якобы сожительствует с бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Зимина увидела в этом конфликт интересов и обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении главы муниципалитета. Незадолго до этого Белобаржевскому пришлось уволиться из администрации и искать новое место работы.