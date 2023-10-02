На мэра пермского города пожаловались в прокуратуру из-за конфликта интересов

На мэра Александровска пожаловались в прокуратуру из-за конфликта интересов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лаврова ольга
Ольгу Лаврову проверяет прокуратура Фото:

Экс-спикер, а сейчас депутат думы Александровска Марина Зимина обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку на предмет конфликта интересов между главой округа Ольгой Лавровой и ее бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Об этом URA.RU рассказала Марина Зимина.

«Я написала обращение в прокуратуру 4 сентября на основании обращений жителей», — пояснила Зимина. По ее словам, избиратели заподозрили, что отношения между Ольгой Лавровой и Владимиром Белобаржевским вышли за границы исключительно рабочих и якобы переросли в личные.

URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Ольга Лаврова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Ранее Лаврова сообщала агентству, что Владимир Белобаржевский увольняется из мэрии в связи с переходом на новую работу.

Марина Зимина отмечает, что факта увольнения мало. Она уверена, что проверять и наказывать надо Ольгу Лаврову: именно она взяла на работу Белобаржевского, невзирая на возможный конфликт интересов. Зимина заявила URA.RU, что, если прокуратура ей откажет, она направит новое обращение.

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Экс-спикер, а сейчас депутат думы Александровска Марина Зимина обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку на предмет конфликта интересов между главой округа Ольгой Лавровой и ее бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским. Об этом URA.RU рассказала Марина Зимина. «Я написала обращение в прокуратуру 4 сентября на основании обращений жителей», — пояснила Зимина. По ее словам, избиратели заподозрили, что отношения между Ольгой Лавровой и Владимиром Белобаржевским вышли за границы исключительно рабочих и якобы переросли в личные. URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Ольга Лаврова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Ранее Лаврова сообщала агентству, что Владимир Белобаржевский увольняется из мэрии в связи с переходом на новую работу. Марина Зимина отмечает, что факта увольнения мало. Она уверена, что проверять и наказывать надо Ольгу Лаврову: именно она взяла на работу Белобаржевского, невзирая на возможный конфликт интересов. Зимина заявила URA.RU, что, если прокуратура ей откажет, она направит новое обращение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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