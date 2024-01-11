Умер Юрий Соломин: как жил и от чего скончался худрук Малого театра

Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет

11 января 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Юрий Соломин занимал пост худрука Малого театра с 1988 года Фото: Михаил Метцель/ТАСС Художественный руководитель Малого театра и народный артист Юрий Соломин скончался во сне в возрасте 88 лет. URA.RU в своем материале подробнее рассказывает о личности артиста. Причина смерти В ноябре Соломина госпитализировали после микроинсульта, но недавно он выписался из больницы. Предварительная причина смерти — почечная недостаточность, вызванная инсультом. Состояние актера ухудшалось также из-за гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза. Биография Юрий Михайлович Соломин — народный артист СССР, актер театра и кино, профессор. Он окончил ВТУ имени М.С. Щепкина и сразу же присоединился к труппе Малого театра. За свою долгую карьеру он исполнил более 50 главных ролей в классическом и современном репертуаре. Он также является признанным режиссером. В кино Соломин сыграл более 70 ролей, в том числе в фильмах «Дерсу Узала», «Блокада» и «Сны о России». Он получил множество наград и орденов за свой вклад в искусство и культуру. Юрий Соломин являлся художественным руководителем Малого театра с 1988 года. В 1990—1992 годах он занимал должность министра культуры в первом правительстве РФ. Он также преподавал дисциплину «Мастерство актера» в ВТУ имени М.С. Щепкина с 1960 года и являлся художественным руководителем курса с 1975 года. Под его руководством было поставлено 45 спектаклей. В 1980 году Юрий Соломин начал карьеру театрального режиссера. Он дебютировал постановкой пьесы Александра Островского «Лес» в Болгарии. В Малом театре он режиссировал такие спектакли, как «Ревизор», «Чайка» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Власть тьмы» по произведению Льва Толстого, «Коварство и любовь» по драме Фридриха Шиллера, «Женитьба» по комедии Николая Гоголя и другие. Кроме того, он также ставил спектакли в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина. Награды Герой Труда РФ (2020), Народный артист СССР (1988), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней. Является лауреатом нескольких государственных и международных премий в области искусства, почетный гражданин города Арсеньев и Забайкальского края. Церемония прощания Прощание с Юрием Соломиным запланировано на 15 января. Церемония пройдет в Малом театре, а похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Согласно пожеланиям народного артиста, он будет похоронен рядом со своей женой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Художественный руководитель Малого театра и народный артист Юрий Соломин скончался во сне в возрасте 88 лет. URA.RU в своем материале подробнее рассказывает о личности артиста. В ноябре Соломина госпитализировали после микроинсульта, но недавно он выписался из больницы. Предварительная причина смерти — почечная недостаточность, вызванная инсультом. Состояние актера ухудшалось также из-за гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза. Юрий Михайлович Соломин — народный артист СССР, актер театра и кино, профессор. Он окончил ВТУ имени М.С. Щепкина и сразу же присоединился к труппе Малого театра. За свою долгую карьеру он исполнил более 50 главных ролей в классическом и современном репертуаре. Он также является признанным режиссером. В кино Соломин сыграл более 70 ролей, в том числе в фильмах «Дерсу Узала», «Блокада» и «Сны о России». Он получил множество наград и орденов за свой вклад в искусство и культуру. Юрий Соломин являлся художественным руководителем Малого театра с 1988 года. В 1990—1992 годах он занимал должность министра культуры в первом правительстве РФ. Он также преподавал дисциплину «Мастерство актера» в ВТУ имени М.С. Щепкина с 1960 года и являлся художественным руководителем курса с 1975 года. Под его руководством было поставлено 45 спектаклей. В 1980 году Юрий Соломин начал карьеру театрального режиссера. Он дебютировал постановкой пьесы Александра Островского «Лес» в Болгарии. В Малом театре он режиссировал такие спектакли, как «Ревизор», «Чайка» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Власть тьмы» по произведению Льва Толстого, «Коварство и любовь» по драме Фридриха Шиллера, «Женитьба» по комедии Николая Гоголя и другие. Кроме того, он также ставил спектакли в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина. Герой Труда РФ (2020), Народный артист СССР (1988), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней. Является лауреатом нескольких государственных и международных премий в области искусства, почетный гражданин города Арсеньев и Забайкальского края. Прощание с Юрием Соломиным запланировано на 15 января. Церемония пройдет в Малом театре, а похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Согласно пожеланиям народного артиста, он будет похоронен рядом со своей женой.