Прокуратура рассудила конфликт из-за зарплат в свердловском правительстве

11 января 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Сотрудники АНО УК ТРК СО (управляющая компания «Горы белой») перманентно оставались без зарплаты с сентября 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Итогом прокурорской проверки по поводу задержки зарплат сотрудникам управляющей компании, которая занимается развитием туркластера «Гора Белая» — имиджевого проекта свердловского губернатора — стали представление, которое вынесли директору Леониду Гункевичу и замечание начальнику отдела документарного обеспечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что в организации за период с октября по декабрь 2023 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 24 работниками на общую сумму более 4,2 млн рублей», — делятся итогами расследования в прокуратуре. Перед самым Новым годом деньги сотрудникам выплатили, а до этого они успели написать в правительство РФ с просьбой обратить внимание на их ситуацию. И винили учредителя — департамент развития туризма Свердловской области, руководство которого (главой является Эльмира Туканова) якобы умышленно затягивало решение вопроса по заработной плате. Директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами» (АНО УК ТРК СО) — полное название организации — Леонид Гункевич в беседе с URA.RU подробно объяснял, почему произошли задержки зарплат сотрудникам. По его словам, на 2023 год УК согласовали бюджет на уровне 122 млн, при этом довели только 61 миллион. Произошло это якобы по вине. В департамент информационной политики Свердловской области комментировали ситуацию так: «Проверки департамента развития туризма деятельности УК в течение года подтверждали наличие на счете организации средств, которых было достаточно для выплаты заработной сотрудникам в полном объеме. Однако руководство не уделило должного внимания вопросу выплат, направив средства на иные цели». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Итогом прокурорской проверки по поводу задержки зарплат сотрудникам управляющей компании, которая занимается развитием туркластера «Гора Белая» — имиджевого проекта свердловского губернатора — стали представление, которое вынесли директору Леониду Гункевичу и замечание начальнику отдела документарного обеспечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что в организации за период с октября по декабрь 2023 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 24 работниками на общую сумму более 4,2 млн рублей», — делятся итогами расследования в прокуратуре. Перед самым Новым годом деньги сотрудникам выплатили, а до этого они успели написать в правительство РФ с просьбой обратить внимание на их ситуацию. И винили учредителя — департамент развития туризма Свердловской области, руководство которого (главой является Эльмира Туканова) якобы умышленно затягивало решение вопроса по заработной плате. Директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами» (АНО УК ТРК СО) — полное название организации — Леонид Гункевич в беседе с URA.RU подробно объяснял, почему произошли задержки зарплат сотрудникам. По его словам, на 2023 год УК согласовали бюджет на уровне 122 млн, при этом довели только 61 миллион. Произошло это якобы по вине. В департамент информационной политики Свердловской области комментировали ситуацию так: «Проверки департамента развития туризма деятельности УК в течение года подтверждали наличие на счете организации средств, которых было достаточно для выплаты заработной сотрудникам в полном объеме. Однако руководство не уделило должного внимания вопросу выплат, направив средства на иные цели».