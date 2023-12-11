Ответственный за проект Куйвашева винит начальство в безденежье

Туркластеру «Гора Белая» обещали миллиарды, но дали в 40 раз меньше

12 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В туркластер «Гора Белая» входит одноименный горнолыжный комплекс, поселок Висим и турмаршрут «Река Чусовая» Фото: Анна Майорова © URA.RU Конец 2023 года АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами» (АНО УК ТРК СО) — организация, созданная под реализацию проекта туркластер «Гора Белая» — встречает в минусе и с кадровыми потерями. Хотя в 2018 году, когда губернатор Евгений Куйвашев поручил сделать здесь горнолыжный курорт мирового уровня, бюджетные вложения оценивали в миллиарды рублей. Глава АНО Леонид Гункевич винит начальство, а начальство — его. Концепция «Горы Белой» (речь не только про горнолыжный центр, но и развитие двух якорных объектов поблизости — поселка Висим с шоу-парком Горнозаводской цивилизации и межрегиональный маршрут «Река Чусовая») предусматривала, что к концу 2023-го объем госвложений в ТРК составит 10,3 миллиарда рублей. «Фактически же нам предоставили 0,25 миллиарда рублей, то есть, 2,5% от заложенной изначально суммы. Если бы я сразу знал, что будет так, то действовал бы по другой логике. Но нам пообещали одно, а по факту произошло другое», — пожаловался Гункевич. В 2019 году стоимость туркластера могла бы быть в несколько раз ниже, чем в 2023 Фото: Анна Майорова © URA.RU АНО арендует офис в «Ельцин Центре». Последние несколько месяцев организация не платит за него, так как денег нет. В октябре прошла информация, что АНО осталось без финансирования, потому что начальница департамента по развитию туризма (ДРТ) Свердловской области — главного распорядителя бюджетных средств — Эльмира Туканова (отвечает за все подобные проекты в области) проголосовала против утверждения финансового плана организации, при этом поручила остальным членам наблюдательного совета утвердить документ. А так как единогласия не было, решение по вопросу не приняли. Гункевич поясняет: на 2023 год они просили у департамента 1,5 млрд рублей, но им согласовали 122 млн. При этом довели до организации только 61 миллион. Статья по теме Туркластер свердловских властей остался без денег на развитие «Изначально я отказывался подписывать соглашение о получении субсидии. 61 млн хватило бы, чтобы нормально проработать полгода: реализовывать проекты — ключевые показатели предоставления субсидии, и платить зарплату. Либо ничего не делать для развития, оплачивать офис и заработную плату в течение девяти месяцев. Мы договорились, что разрабатываем концепцию развития ТРК „Большая Сысерть“ и на второе полугодие при летней корректировке получаем дополнительное финансирование, я подписал соглашение, и мне предоставили субсидию до 30 июня 2023 года, — объясняет Гункевич. — Когда я понял, что больше денег не будет, то пришел в ДРТ и говорю: давайте я уведомлю сотрудников о сокращении. Они получат выплаты, начнут искать работу. Но [Эльмира] Туканова мне говорит: „Леонид, ты что, с ума сошел? Это проект губернатора. Не выкручивай мне руки, все будет нормально“. И здесь моя ошибка, что я поверил в обещания». С лета 2023 года из АНО ушли порядка 10 человек. Сейчас в штате организации 23 сотрудника, некоторые признаются, что их держит только идейность. Помимо туркластера они занимаются и другими мероприятиями, важными для развития туротрасли — например, проводят образовательный акселератор «Уральские каникулы», участвуют в федеральных форумах и конкурсах. В частности, в 2022-м Ростуризм признал команду АНО лучшей в стране по проектированию туркластеров. Сотрудникам АНО с сентября задерживают зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Туканова ситуацию не комментирует и переадресовывает в департамент информационной политики Свердловской области. В ДИПе на запрос URA.RU, почему сотрудники АНО остались без зарплаты, ответили, что в начале года выделили организации субсидию в размере 68 миллионов рублей «на весь спектр деятельности». «Проверки департамента развития туризма деятельности УК в течение года подтверждали наличие на счете организации средств, которых было достаточно для выплаты заработной сотрудникам в полном объеме. Однако руководство не уделило должного внимания вопросу выплат, направив средства на иные цели», — отметили в ДИПе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конец 2023 года АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами» (АНО УК ТРК СО) — организация, созданная под реализацию проекта туркластер «Гора Белая» — встречает в минусе и с кадровыми потерями. Хотя в 2018 году, когда губернатор Евгений Куйвашев поручил сделать здесь горнолыжный курорт мирового уровня, бюджетные вложения оценивали в миллиарды рублей. Глава АНО Леонид Гункевич винит начальство, а начальство — его. Концепция «Горы Белой» (речь не только про горнолыжный центр, но и развитие двух якорных объектов поблизости — поселка Висим с шоу-парком Горнозаводской цивилизации и межрегиональный маршрут «Река Чусовая») предусматривала, что к концу 2023-го объем госвложений в ТРК составит 10,3 миллиарда рублей. «Фактически же нам предоставили 0,25 миллиарда рублей, то есть, 2,5% от заложенной изначально суммы. Если бы я сразу знал, что будет так, то действовал бы по другой логике. Но нам пообещали одно, а по факту произошло другое», — пожаловался Гункевич. АНО арендует офис в «Ельцин Центре». Последние несколько месяцев организация не платит за него, так как денег нет. В октябре прошла информация, что АНО осталось без финансирования, потому что начальница департамента по развитию туризма (ДРТ) Свердловской области — главного распорядителя бюджетных средств — Эльмира Туканова (отвечает за все подобные проекты в области) проголосовала против утверждения финансового плана организации, при этом поручила остальным членам наблюдательного совета утвердить документ. А так как единогласия не было, решение по вопросу не приняли. Гункевич поясняет: на 2023 год они просили у департамента 1,5 млрд рублей, но им согласовали 122 млн. При этом довели до организации только 61 миллион. «Изначально я отказывался подписывать соглашение о получении субсидии. 61 млн хватило бы, чтобы нормально проработать полгода: реализовывать проекты — ключевые показатели предоставления субсидии, и платить зарплату. Либо ничего не делать для развития, оплачивать офис и заработную плату в течение девяти месяцев. Мы договорились, что разрабатываем концепцию развития ТРК „Большая Сысерть“ и на второе полугодие при летней корректировке получаем дополнительное финансирование, я подписал соглашение, и мне предоставили субсидию до 30 июня 2023 года, — объясняет Гункевич. — Когда я понял, что больше денег не будет, то пришел в ДРТ и говорю: давайте я уведомлю сотрудников о сокращении. Они получат выплаты, начнут искать работу. Но [Эльмира] Туканова мне говорит: „Леонид, ты что, с ума сошел? Это проект губернатора. Не выкручивай мне руки, все будет нормально“. И здесь моя ошибка, что я поверил в обещания». С лета 2023 года из АНО ушли порядка 10 человек. Сейчас в штате организации 23 сотрудника, некоторые признаются, что их держит только идейность. Помимо туркластера они занимаются и другими мероприятиями, важными для развития туротрасли — например, проводят образовательный акселератор «Уральские каникулы», участвуют в федеральных форумах и конкурсах. В частности, в 2022-м Ростуризм признал команду АНО лучшей в стране по проектированию туркластеров. Туканова ситуацию не комментирует и переадресовывает в департамент информационной политики Свердловской области. В ДИПе на запрос URA.RU, почему сотрудники АНО остались без зарплаты, ответили, что в начале года выделили организации субсидию в размере 68 миллионов рублей «на весь спектр деятельности». «Проверки департамента развития туризма деятельности УК в течение года подтверждали наличие на счете организации средств, которых было достаточно для выплаты заработной сотрудникам в полном объеме. Однако руководство не уделило должного внимания вопросу выплат, направив средства на иные цели», — отметили в ДИПе.